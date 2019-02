Gruve-ja vekker internasjonal oppmerksomhet

Rundt 150 personer er samlet i Alta sentrum lørdag formiddag.

Ingen av de syns noe som helst om at regjeringen nå har tillatt oppstart av kobbergruven i nabokommunen Kvalsund, og at gruveavfallet skal dumpes i fjorden.

Sametingsråd Silje Karine Moutka (t.h.) og reineier Nils Mikkelsen Utsi deltok på demonstrasjon i Alta lørdag. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Jeg blir oppriktig glad når jeg ser hvor stor oppslutning denne saken har fått, sier Nils Mikkelsen Utsi. Han benytter det omtalte området i Kvalsund som reinbeite og mener gruvedrift i området er det som vil få begeret til å flyte over.

– Det er så mange andre inngrep, som hytter og kraftlinjer, i dette viktige området at gruvedrift vil gjøre det svær vanskelig. Og når det blir trangt om plassen risikerer vi intern strid i reindrifta om disse områdene, sier han.

Omlag 150 mennesker på torget i Alta lørdag formiddag i protest mot gruveplanene i Kvalsund. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Landets største forurensingssak

Men det er flere enn motstandere på torget i Alta som følger den mye omtalte gruvesaken fra Kvalsund.

Etter at nyheten om tillatelse kom torsdag har flere internasjonale medier hatt oppslag om saken.

Britiske The Independent skriver at Norge tillater en kobbergruve i Arktis som beskrives som det mest forurensende i landets historie. Avisen siterer miljøvernere som frykter at gruvetillatelsen vil føre til enda mer gruveindustri i det sårbare økosystemet i Arktis, og viser til trusselen med global oppvarming og at når det sist var gruvedrift i Repparfjorden så tok det 13 år før laksestammen tok seg opp igjen.

Al Jazeera sitt oppslag går på at norske myndigheter har trosset lokale protester for å etablere gruveindustri i bygda de omtaler som «en landsby med malte trehus». Kanalen siterer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på at gruveprosjektet vil styrke industrien i området og bidra til arbeidsplasser.

Flere hundre mennesker deltok også i protestaksjon i Tromsø lørdag, til støtte for motstanden mot gruvedrift i Kvalsund. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Som forventa

Sametingsråd Silje Karine Moutka er sametingsråd. Også hun var en av dem som demonstrerte i Alta lørdag.

– Den internasjonale oppmerksomheten er helt som forventa. Og det er bra at det kommer fram uten i verden hvordan vi, som er en viktig matvareleverandør, forvalter naturen vår, sier hun.

Moutka er overbevist om at omtalen før konsekvenser.

Men professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Kjell Arne Røvik, tror det er vanskelig å snu gruvesasken nå.

Professor i statsvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet, Kjell Arne RØvik Foto: privat

– I så fall må det komme fram helt nye momenter i saken, og dukke opp ting som ngen har sett eller vurdert tidligere. Men denne saken er så grundig utreda, at det tror jeg skal godt gjøres, sier han.

Røvik er også overbevist om at også tilhengerne av gruvedrift vil komme på banen og skape en motvekt i debatten.

I tillegg til demonstrasjonen i Alta lørdag var det også tilsvarende både i Tromsø og Oslo.