Martin Sundsfjord Mortensen mener han har vært i Russland to-tre hundre ganger. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Velkommen til Russland! sier Martin Sundsfjord Mortensen (9) fra baksetet. – Vi har vært her to-tre hundre ganger, slår han fast.

Turen inn på russisk territorium ved Storskog grensestasjon er unnagjort. En halvtimes biltur gjenstår før Nikel.

Familien fra Kirkenes var tidlig ute med å skaffe seg grenseboerbevis.

– Det er jo en helt annen verden, det er surrealistisk å dra over hit, så nært Kirkenes, sier Christine Brasøy Sundsfjord.

Kupp på drivstoff

Christine Brasøy Sundsfjord er en av dem som lokkes av lave priser i Russland. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ordningen med grenseboerbevis ble innført i 2012, og innebærer at nordmenn og russere som bor ved grensen kan besøke nabolandet sitt så ofte de vil, uten visum. Forutsetningen er at de holder seg i grensesonen, inntil 30 kilometer fra grenselinjen.

Første stopp på kirkenesfamiliens handletur er bensinstasjonen. Her er prisen en del lavere enn det nordmenn er vant til, rundt fem kroner literen.

– Det er faktisk mye dyrere enn da vi begynte å farte over her for noen år siden, da kostet drivstoffet to til tre kroner literen, sier Christine Brasøy Sundsfjord.

– Berikelse for regionen

Natalia Dobnja ved Café Streetfood Nikel. Foto: Ksenia Novikova / NRK

På Café Streetfood Nikel jobber Natalia Dobnja. Dette er fast stopp for mange nordmenn på handletur, og Dobnja forteller at det er nordmenn innom hver eneste dag.

– Det er interessant å snakke med nordmenn og høre hva som skjer. Grenseboerbeviset gjør det enkelt å reise mellom Norge og Russland i nord, og er en berikelse for regionen, sier Natalia Dobnja.

Martin fra Kirkenes har tatt plass ved bordet i kafeen, han vet hva han liker best her.

– Hamburger og pizza!

Turen til Nikel tar familien fra Kirkenes gjerne både én og to ganger i uken.

– I all hovedsak er det prisene som trekker oss over her, det er jo mye billigere å handle her enn i Norge. Og så er det veldig greit å komme over her og dra på kafé og spise lunsj, sier Fredrik Mortensen.

Kirkenesfamilien tar seg gjerne en tur til Nikel for lunsjens skyld. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Mange er skeptiske

Men ikke alle nordmenn synes det frister like mye å dra på handletur til Russland.

– Den dag i dag får jeg kommentarer fra folk som virker rystet over at jeg også kan dra alene på tur til Russland. Jeg svarer jo bare at jeg gidder ikke å ha gubben med når jeg skal på spa-tur. Mange er skeptiske og tør ikke utforske nabolandet vårt, slår Christine Brasøy Sundsfjord fast.

– Man må våge å kikke bakom dørene, sier hun.