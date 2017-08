Greenpeace: Goliat var en bløff, og nå snur folks holdninger

Gårsdagens befolkningsundersøkelse som selskapet Ipsos har gjennomført for Dagbladet viser at hele 44 prosent ønsker å begrense oljevirksomheten for å redusere klimagassutslipp, mens 42 prosent er uenig i dette. De resterende 15 prosentene svarer at de ikke vet.

– Dette viser at holdningene i Norge er i ferd med å snu, sier leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, som samtidig hevder løftene om arbeidsplasser i nord ikke er innfridd. Foto: Greenpeace

Greenpeace beskriver resultatet som en gledelig nyhet.

– Dette viser at holdningene i Norge er i ferd med å snu. Stadig flere innser at vår olje også er et klimaproblem, og ikke bare andres olje, sier leder Truls Gulowsen.

– Oljeindustrien lyver

Miljøvernforkjemperen fordømmer utbyggingen av Goliat, og beskylder sågar industrien for å fare med bløff.

– Goliat-feltet er jo et skrekkeksempel på hvordan oljeindustrien lyver til både folk i nord og sør om at man skal klare å gjennomføre lønnsomme og kostnadseffektive utbyggingsprosjekter i Barentshavet. Ingen av disse løftene har oljeindustrien klart å holde, hevder Gulowsen.

Betydningsfullt for landsdelen

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elnar Holmen (Frp), mener derimot at oljevirksomheten på Goliat-feltet ikke bidrar til så mye klimautslipp som Gulowsen frykter.

– Om vi stopper å produsere olje og gass i Norge, vil utslippene øke fordi andre land med høyere utslipp vil produsere denne energien, sier han.

Holmen understreker samtidig betydningen Goliat-utbyggingen har hatt – og kommer til å få for den nordligste landsdelen.

– Planene fremover er jo at Goliat skal produsere i mange flere år, og det er jo et prosjekt som har skapt store ringvirkninger i Finnmark, sier han.

– Jeg anbefaler Truls Gulowsen å straks ta seg en tur til Hammerfest og spørre befolkningen hvordan det så ut før Goliat kom, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elnar Remi Holmen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Manglende ringvirkninger

Gulowsen mener imidlertid at ringvirkningene fra Goliat er betydelig overdrevet.

– Goliat-feltet ble jo solgt inn med løfter om massive arbeidsplasser i Nord-Troms og Finnmark, som ikke er blitt skapt. Det kommer heller ikke til å bli lønnsomhet gjennom feltets levetid, mener han.

Påstanden utløser følgende tirade fra Holmen:

– Det er jo fullstendig sinnssykt å påstå at det ikke er skapt arbeidsplasser. Tror man at Hammerfest hadde sett sånn ut i dag om ikke Goliat var der? Jeg anbefaler Truls Gulowsen å straks ta seg en tur til Hammerfest og spørre befolkningen hvordan det så ut før Goliat kom, sier han.

Eni Norge sier de ikke er ferdig med å kartlegge ressursene rundt Goliat:

– Strategien vår er å finne mer ressurser i nær tilknytning til Goliat-feltet. Det neste skrittet er da å lete på et sted som heter Goliat Eye. Dette skjer fra høsten av. Neste år viderefører vi denne letevirksomheten, sier kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff.

Redning

Videre mener Holmen at oljevirksomheten i nord er redningen for Norge, nettopp med tanke på miljøet.

– Det kommer nye prosjekter innenfor olje og gass i årene som kommer. Dette er bra for verden, som etterspør olje og gass. Det viktigste Norge kan gjøre for å redusere CO₂-utslippene globalt, er å bruke norsk gass som erstatning for kull, sier statssekretæren.