Gir Karasjok 11 millioner i krisehjelp

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bevilger pengene, og det er Fylkesmannen i Troms og Finnmark som skal følge opp at pengene ikke brukes til andre formål enn det angitte prosjektet.

Bakgrunnen er en årelang krise i Finnmarks-kommunen. En krise kommunen selv ikke har maktet å rydde opp i.

Bedre skole, eldreomsorg og barnevern

– Målet er at innbyggerne skal få bedre og riktigere tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hun nevner konkret eldreomsorg, skole og barnevern som innbyggerne skal få bedre kvalitet på.

Mæland mener kommuneøkonomi er et viktig redskap for at kommunen skal klare å gi de nødvendige tjenestene.

– Nå har kommunen gjort et godt forarbeid til dette prosjektet, og da skal vi stille opp på et spleiselag, sier hun.

Har ikke gjort jobben

I reportasje NRK publiserte i november i fjor kommer det fram en rekke eksempler på at kommunen ikke har gjort jobben sin:

Helt tilbake fra 2009 ble det meldt om flere alvorlige tilfeller av mobbing på Karasjok skole. Det involverte drapstrusler og vold.

I 2011 slo Fylkesmannen i Finnmark alarm om at kommunen ikke hadde fikset opp i mange års feil og lovbrudd.

Tre år senere, i 2014, kom helseminister Bent Høie på banen. Han vurderte lovendringer for å få Karasjok til å følge loven.

Lokalt spøkes det med at Karasjok er den eneste kommunen som har skremt asylsøkere tilbake til krigen. I 2017 varslet en syrisk familie at de savnet flyktningleiren i Libanon etter å ha blitt plassert i Karasjok.

Et ektepar kjempet i årevis mot kommunen. De har et pleietrengende barn som har ekstra behov. I 2013 forsøkte de å søke om omsorgslønn fra kommunen. Men kommunen behandlet ikke søknaden.

Karasjok kommune er landets nest største i areal, men har bare en befolkning på 2700 innbyggere. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Framtidas Karasjok

I fjor sommer nådde ropet om hjelp fra Karasjok fram til regjeringen, og kommunen fikk møte kommunalministeren.

Det er Fylkesmannen i Troms og Finnmark som har søkt om pengene som nå er innvilget. Pengene tildeles over en periode på fire år, og hvis noe av pengene ikke brukes på prosjektet som har fått navnet «Framtidas Karasjok», må de betales tilbake.

Ordfører Svein Atle Somby i Karasjok er tilfreds me å få penger til å få kommunen på rett kjøl, og mener helsesektoren er førsteprioritet. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

For ordfører Svein Atle Somby er det en gledens dag.

– Dette har jeg stor tro på. Nå kan vi endelig komme i gang med å få kommunen på rett kjøl, og det første vi må gripe fatt i er helsesektoren, sier han.

Somby mener det første de må gripe fatt i er de kommunale helsetjenestene.

– Men det er klart at dette er ikke noe quick fix. Vi har jo prøvd tidligere, men nå skal vi bruke god tid og gjøre det skikkelig, sier Somby.