Geir (65) var den første åpne homofile i hele Nord-Norge

Geir Hagland (65) vokste opp på en liten øy i Rødøy kommune på Helgelandskysten. Hans første møte med homofili var i en bok skrevet av Karl Evang.

– Første gang jeg så ordet homoseksualitet var vel i en av disse opplysningsbøkene mine foreldre hadde i bokhylla. Det var Karl Evangs bok «Seksuell opplysning» fra 1948. Der kunne jeg lese hvordan jeg var, sier Hagland.

Der lærte han ordene homoseksuell, biseksuell og lesbisk.

– Jeg leste også om hvor problematisk det var å være homofil. Dette var vel på slutten av 1960-tallet, sier han.

– Det vanskeligste var å få seg kjæreste i Nord-Norge som homofil, sier Hagland. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / Gaysir.no

Ble sett på som en synd

Som 18 åring ønsket han å ta del i Det norske Forbundet av 1948, en interesseorganisasjon for homoseksuelle.

– Da var det enda kriminelt å være homoseksuell. Det ble sett på som en synd eller sykdom å være homofil. Synden var det mest synlige, men det var også en del mennesker som hengte seg opp i sykdomsbegrepet, sier han.

Til tross ønsket om å arbeide aktivt i forbundet fikk ikke Hagland lov til å bli medlem. Det var nemlig 21 års aldersgrense.

– Man mente at homoseksualitet var farlig for ungdom. Dette var utbrett over hele den vestlige verden, sier han.

Han tok grep, og i 1971 ble han medlem i en homofil brevklubb som var annonsert i Dagbladet.

– Gjennom denne brevklubben ble jeg kjent med en del homser i Nord-Norge. I Bodø blant annet, hvor jeg bodde akkurat da.

Geir Hagland sammen med en av Norges største homorettsforkjempere Kim Friele under 45-årsmarkeringen av opphevingen av "homoparagrafen". 21. april i år. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / Gaysir.no

Ble nesten slagsmål

Senere fikk han endelig bli medlem i Det norske Forbundet av 1948, og reiste rundt i Nord-Norge for å opplyse allmennheten om homofili.

– Jeg husker spesielt 16. mai i Honningsvåg. Da stod jeg ved siden av vinmonopolet å delte ut flygeblader for forbundet. Da ble det nesten slagsmål, sier han.

Hagland sier at han som oftest møtte snille mennesker når han stod å delte ut flygeblader, men at det til tider var vanskelig å være åpen homofil.

– De fleste homsene i Bodø og Tromsø turte ikke å snakke til meg på gata fordi jeg var åpen homofil. De hadde problemer med å besøke meg og problemer med å få meg på besøk, sier han.

Måtte flytte til Oslo

I et tilfelle mistet Hagland hybelen sin fordi han hadde blitt avbildet i lokalavisen.

– Jeg vet også at det var tre stykker som mistet hybelen sin i Bodø fordi de kjente meg. Hybelverten hadde sett at jeg hadde vært på besøk hos de, sier han.

Derfor valgte han til slutt å flytte fra Nord-Norge.

– Så nå har jeg bodd i Oslo i førti år. Da ble det problemet løst i hvert fall, sier han.