Går inn for avtale med Troms

Men tross avtalen ligger det også i vedtaket at Finnmark Arbeiderparti skal jobbe for at hele sammenslåingsprosessen blir reversert.

– Dette er jo fordi vi egentlig er imot en tvangssammenslåing, sier fylkesleder Kristina Hansen.

Hun forteller at det tross en svært vanskelig sak i partiet, så har hun tro på at det skal være mulig å samarbeide framover.

– Uaktuelt å tape Vadsø

Åtte lokallag, med Helga Pedersen fra Tana i spissen, fikk ikke gjennomslag for sin kamp om å forkaste avtalen med Troms. Ei heller for å skaffe seg rom for å jobbe for en omformulering av avtalen som partiledelsen allerede har akseptert.

Helga Pedersen fra Tana vil fortsatt kjempe for Vadsø som fylkeshovedstad. – Ryker det en maske, ryker fort hele strikketøyet, sa hun og fryktet at Finnmark skulle bli en filial i et framtidig storfylke der det meste styres fra Troms. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Jeg skulle ønske vi kunne gått ut av denne årskonferansen i full enighet. Men for lokallagene i østfylket var det umulig å gi tilslutning til en avtale som forhandler vekk Vadsø som fylkeshovedstad, sier Pedersen.

Men vedtaket fra fylkespartiet inneholder nå et punkt om at man vil ha en delt løsning mellom Tromsø og Vadsø.

– Det forventer jeg at styret nå følger opp overfor Troms, sier hun.

– Se framover

Foran avgjørelsen i fylkespartiet hadde flere av ungdomspolitikerne tatt til orde for at man nå måtte se framover, og ikke dyrke nederlaget om Finnmark som eget fylke.

– Vi må se framover og se hvilke muligheter som nå åpner seg. Vi må tenke på framtidas nord og et sterkere nord, sa AUF-medlem Guro Nilsen som også er vararepresentant til styret i Finnmark Arbeiderparti.

AUF-leder Silje Vollan Nilsen og Guro Nilsen, som er vara til styret i Finnmark Arbeiderparti advarte kraftig mot å fortsatt kjempe gårsdagens kamper. – Se heller mulighetene i framtida, oppfordrer ungdomspolitikerne. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Hvis vi bare skal kjempe mot en sammenslåing mister vi all innflytelse, og det kommer til å ramme de små samfunnene, sier hun.

Hun ble fulgt opp av AUF-leder Silje Vollan Nilsen, som advarte mot at man kom til å tape framtidas kamper dersom man fortsetter med å kjempe gårsdagens kamp.

Knallhard intern kamp

Flere politikere betrakter de interne diskusjonene i partiet i forkant av helgas samling som noe av det tøffeste de har opplevd, og med harde tak på bakrommet.

Leder i Finnmark Arbeiderparti erkjenner at hun gjerne skulle sett et Finnmark som fortsatt selvstendig fylke. – Men det var ikke lenger mulig, sa hun. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Partileder Kristina Hansen innledet hele konferansen med å forsvare at partiledelsen ikke lenger kjemper en kamp for et eget Finnmark fylke.

– Vi har kjempet mot sammenslåing så lenge det har vært mulig. Nå må vi ivareta interessene våre ved å delta i en prosess det ikke lenger er mulig å snu, sa Hansen.

Forsoningsønske

Flere av dem som lenge har stått på barrikadene mot hverandre uttrykte ønske om at helgas samling i Hammerfest skulle ende med en forsoning – om enn på visse betingelser.

– Det er mulig å bli enige, men da må innholdet i avtalen endres. Blant annet må det være et tydeligere krav om Vadsø som hovedsete, slo Wenche Pedersen fra Vadsø Arbeiderparti fast. Pedersen er en av dem som har stått hardest mot ledelsen i fylkespartiet etter at de har akseptert en samarbeidsavtale med Troms.