Fylkesvaraordføreren i Finnmark: – KrF har solgt Finnmark på bakrommet

– Vi er i dag utrolig skuffet over at KrF har solgt Finnmark på billigsalg på bakrommet, sier fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) i Finnmark.

Han reagerer på at regjeringspartiene og KrF i dag har blitt enige om å fortsette regionreformen, denne gangen med nye oppgaver på menyen.

Det er likevel ikke godt nok for Bech. Han frykter at dette vil skape avmakt i Finnmark og nekter å gi opp kampen for et selvstendig Finnmark.

– Vi må snu alle steiner nå, sier han.

Svein Iversen er glad for at det endelig er blitt tydelig enighet på Stortinget. Nå tror han på enda flere oppgaver i fremtiden. Han er leder for Troms og Finnmark KrF, samt sentralstyremedlem i partiet. Foto: Knut Klevstad

Glad for avklaring

Svein Iversen er leder i sammenslåtte Troms og Finnmark KrF. Han mener ikke Finnmark har blitt solgt på billigsalg.

– Jeg er glad for at det endelig har kommet en avgjørelse. Det er naturlig at vi inngikk en avtale med regjeringen, siden det er KrF og Venstre som tok initiativ til reformen, sier Iversen.

Han hadde likevel håpet at enda flere oppgaver var endelig avklart.

– Men det ligger en tydelig ambisjon om å overføre mer, mener Iversen.

– Spørsmålet nå er: Vil Arbeiderpartiet forholde seg til realitetene?

Willy Ørnebakk (Ap) er fornøyd med at KrF endelig har gitt et klart signal om veien videre. Ørnebakk er fylkesrådsleder i Troms. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Vil ikke vente på signaler fra Oslo

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms vil i alle fall forholde seg til Stortingets flertall. Han er også fornøyd med en avklaring.

– Vi har tro på at vi kan gjøre ting bedre ved å styre det fra vår egen region, enn å vente på signaler fra Oslo hele tiden, sier han.

Han mener det er på tide å forberede den nye regionen Troms og Finnmark.

– Vår region fortjener det. Det får være opp til Finnmark hvordan de vil håndtere veien videre.

Han får støtte fra Kirsten Albert Ellingsen (H) i Finnmark, som er veldig fornøyd med de nye oppgavene fra flertallet på Stortinget.

– Dette viser med all tydelighet at dette er en reform for fylkene. Det er viktig at alle trekker i én retning nå, sier han til NRK.

Randi Karlstrøm mener sammenslåingen av Troms og Finnmark er et overtramp og tror ikke kampen er over ennå. Hun er leder i motstandsorganisasjonen ForFinnmark. Foto: Gyda K. Hesla

– Knapper og glansbilder

Men blant folket i Finnmark er det fortsatt stor motstand. Leder Randi Karlstrøm i motstandsorganisasjonen ForFinnmark nekter å gi opp kampen mot sammenslåing.

Hun mener de nye oppgavene er altfor svake, selv om det oppfordres til å ta vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser.

– Det er store ord, knapper og glansbilder. Nei, vi biter ikke på det, sier hun til NRK.

– Er det ingen form for nye oppgaver som gjør at dere kan akseptere sammenslåingen?

– Nei. For Finnmark er det en katastrofe. Vi mister så mye vi aldri vil få tilbake. Vi har lang erfaring med at nye oppgaver har en kortvarighet. 10 år, så er det borte, mener Karlstrøm.

Skjalg Fjellheim er sikker på at Troms og Finnmark blir ett fylke i 2020. Han er politisk redaktør i Nordlys. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tror kun regjeringsskifte kan stoppe reformen

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys tror ikke regionreformen kan snus nå.

– Det ville vært et altfor stort nederlag for KrF å gå bort fra en reform som de selv har vært med på å skape, så dette kommer ikke som noen stor overraskelse.

Fjellheim mener politikerne i Troms og Finnmark nå må samarbeide om det nye storfylket.

– Dette vil skje med eller uten medvirkning fra politikerne i Finnmark.

Politisk kommentator Lars Nehru Sand i NRK tror også dette er spikeren i kisten for Finnmark som eget fylke.

– Ja, det er det nok. Med mindre det blir et snarlig regjeringsskifte, sier han.