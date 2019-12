Årlig gjester mellom 250.000-300.000 turister Nordkapp. Det har gitt gode inntekter til Scandic som forvalter det svært populære utkikkspunktet, men nå har Fylkesmannen i Troms og Finnmark opphevet tillatelsen de fikk i fjor.

Hotellkjedens grunnlag for å ta betalt har vært en tillatelse de har fått fra kommunestyret. Fylkesmannen slår fast at kommunens utredning har vært for dårlig, og opphever derfor tillatelsen.

Avgjørelsen kommer etter Norsk Friluftsliv sendte inn klage i fjor. Generalsekretær Lasse Heimdal er svært fornøyd med Fylkesmannens vedtak.

– Dette var en særdeles viktig og stor beslutning for friluftslivet i Norge. Nordkapplatået er utmark, og området rundt skal være tilgjengelig for alle uten høye, ulovlige avgifter. Det har vi heldigvis fått gjennomslag for nå, sier Heimdal.

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv har kjempet i mange år for at avgiften skal reduseres. Foto: Allan Klo / NRK

Gratis på ubestemt tid

Når Scandic nå ikke har tillatelse til å kreve inngangsavgift, blir det gratis å besøke platået. Sånn blir det fram til kommunestyret gir ny tillatelse.

– Vi har ikke løyve til å ta betalt nå, så for dem som vil besøke platået nå i romjula vil det være helt gratis, sier Håkon Knudsen i Scandic.

Inngang til Nordkapphallen koster fortsatt penger. Hotellkjeden jobber også med å etablere en parkeringsavgift, for parkeringsplassen for besøkende. Den skal være på plass i januar 2020.

Fylkesmannen viser til at det er flere punkter i forvaltningsloven og friluftsloven som ikke er fulgt. Utredningen fra kommunen, som i stor grad er fra 2014, er mangelfull og bruker loven feil.

Det er et «klart misforhold mellom avgiftens størrelse og de tiltak gjort på området,» slår Fylkesmannen fast. Dermed bryter inngangsprisen med friluftsloven.

I luka her må man betale for inngang, parkering og tilgang til Nordkapphallen separat, om Scandic får det som de vil. Prisen for bare inngang reduseres til 50 kroner. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Fornøyd ordfører

– Dette er en skikkelig oppreisning for alle som i årevis har jobbet med Nordkappsaken. Det er en hard dom Fylkesmannen kommer med, sier Nordkapp-ordfører Jan Olsen (SV).

Striden om Nordkapplatået har pågått siden 2016. SV og Sp vant valget i høst på løfte om å gjøre platået offentlig. Tidligere har Arbeiderpartiet styrt kommunen, og det var dem som vedtok at hotellkjeden skulle få ta adgangsavgift - og til den prislappen.

– Det er bare kostnader til drift og vedlikehold som kan dekkes av friluftsloven, ikke avkastning på kapital fra finansielle modeller, sier Olsen.

Inngangspengene har vært satt av Scandic etter en beregningsmodell. Denne modellen er «i enhver gitt situasjon» urimelig, skriver Fylkesmannen i vedtaket. De har også sett på saksbehandling fra 2014, og peker på flere feil der.

Scandic har søkt nytt løyve fra kommunen. De ønsker at man skal betale for inngang, parkering og bruk av Nordkapphallen separat.

Tor Mikkola (Sp) og Jan Olsen (SV) vant valget i høst på løfte om å gjøre Nordkapplatået offentlig. Foto: Tor-Emil Isaksen