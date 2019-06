– Stadig flere mennesker som normalt ikke uttaler seg, hever stemmen og gir beskjed om at dette vil vi ikke finne oss i, sier Stig Runar Andersen.

Andersen er bussjåfør i Honningsvåg. Byen med rundt 2500 innbyggere er nærmeste nabo til Nordkapplatået. Turistattraksjonen har en omsetning på 50–70 millioner kroner årlig, men inntektene går ikke til Nordkapp kommune.

– Kommunen trenger penger for å kunne vokse og utvikle seg. Vi må få en større andel av det som produseres på Nordkapp, fastslår Andersen.

Engasjementet rundt Nordkapp har vokst den siste tiden, ifølge Stig Runar Andersen Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

Enerett kan avskaffes

Nordkapplatået er utleid til Rica Eiendom for en årlig festeavgift på rundt 75.000 kroner. Kontrakten som har gitt selskapet monopol på området, gikk imidlertid ut i fjor.

Ett punkt i den utgåtte kontrakten er med på å så tvil om Ricas monopol kan oppheves.

Ved utløpet av festetiden har fester rett til ny festekontrakt for bebygde eller opparbeidede arealer, står det i avtalen.

Fordi Rica sammen med Scandic har bygd en del fasiliteter på platået, er man nødt til å videreføre kontrakten med dem. Samtidig ønsker flere aktører en bit av Nordkapp. Eksempelvis lover Hurtigruten å skape 160 nye arbeidsplasser hvis de får starte opp.

Men da må monopolet oppheves.

Det koster 280 kroner per person å passere denne bommen for å komme til Nordkapp-platået. Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

Klassekampen har avslørt at politikerne i kommunen, Rica Eiendom og Scandic har hatt en rekke hemmelige møter. Det finnes ingen referat fra disse møtene.

Etter møtene gikk Nordkapp kommune inn for videre privatisering av hele Nordkapplatået. Torsdag avgjør kommunestyret om dette blir veien videre, eller om fjellplatået skal åpnes for offentlig forvaltning. Arbeiderpartiet har flertall i kommunestyret, og ordfører Kristina Hansen uttalte til NRK onsdag kveld at de vil gå for videre privatisering.

Utfallet opptar aktører som vil tjene penger, dem som mener at tilgang til norsk natur bør fortsette å være gratis og naturligvis platåets nærmeste naboer.

Vekker følelser

– Folk snakker om det ikke skal være så mange følelser i saken, men dette handler jo om platået som på en måte er en del av DNAet vårt, sier Kjersti Røst som er elevkonsulent på Nordkapp videregående skole.

Røst mener Nordkapp kommune har alt å vinne på dersom forslaget om privatisering blir nedstemt.

Hun blir skuffet dersom Rica og Scandic får beholde eneretten til platået. Turistpågangen er allerede stor med 250.000 tilreisende i året og forventes å øke.

Dette må i større grad komme kommunen og innbyggerne til gode.

– Jeg tror dette blir en ny start for Honningsvåg og Nordkapp kommune hvis man bare gjør det rette vedtaket nå, sier Røst.

Kjersti Røst håper kommunestyret sier nei til privatisering av Nordkapp-platået. Foto: Nina Flage Nilsen / NRK