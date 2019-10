Frykter ny veiavgift rammer dem med lange avstander og ingen alternativer

– Med en flat takst per kilometer vil det slå veldig dårlig ut for oss i Nord-Norge. Det bekymrer oss. Vi har en utfordring med avstandene, sier leder for Samferdselsforum Nord, Martin Grønnslett.

Samferdselsforum Nord er etablert i samarbeid mellom NHO i Nordland, Troms og Finnmark, samt flere entreprenørorganisasjoner.

Skal erstatte bompenger

Det er Transportøkonomisk institutt (TØI) som mener at et nytt system for allmenn veiprising bør erstatte dagens ordning med bompenger.

I en fersk rapport anslås det en takst på 20 øre per kilometer, mens det i rushtiden i byene vil koste 4-5 kroner per kilometer.

Martin Grønnslett er leder for Samferdselsforum Nord. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

For en som kjører 20.000 kilometer i året langs landeveien, vil det bety en årlig kostnad på 4000 kroner. Eller drøyt 330 kroner per måned.

Grønslett peker på at Nord-Norge ikke er nevnt med ett eneste ord i rapporten fra Transportøkonomisk institutt.

– Det opereres med begrepet distrikt, men distriktene i andre deler av landet har ofte alternativer til å kjøre bil. Det har ikke vi, sier Grønslett.

– Endringer kommer

I Norges Automobil-Forbund (NAF) mener de bilistene må akseptere at det kommer endringer.

– Det tror jeg alle bare må forberede seg på, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

Og hun støtter forslag om å utrede en kilometeravgift.

– Men det er viktig at utredningen er grundig og alle konsekvenser kartlegges. Hastverksarbeid en sen kveldstime er ingen tjent med, sier hun.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF Foto: Pressebilde / NAF

Men bekymringene nordfra møtes likevel med forståelse.

– Det er et viktig poeng at et framtidig veipris-system tar høyde for store forskjeller i Norge. Noen steder finnes det ingen alternativer til bilen, og da må de som er avhengig av bil ikke pålegges større kostnader enn i dag, sier Ryste.

Hun mener det som kan veie opp for de lange avstandene er et differensiert system der det i områder med andre alternative transportløsninger koster mer å kjøre bil.

Frykter konsekvenser

Men i nord fryktes konsekvenser.

– Det skal sies at vi er tidlig i prosessen enda, men vi er bekymret for at vi ikke blir hørt, og det er åpenbart for oss at differensiering må innføres, sier transportforum-leder Martin Grønnslett.

– En gjennomsnittlig finnmarking kjører nok en god del mer enn en bilist andre steder i landet, og da slår en kilometeravgift negativt ut.