Frykter for liv og helse etter fiberbrudd

Klokken 06:48 i dag tidlig fikk politiet inn melding om et fiberbrudd ute i havet. Siden da har befolkningen i Berlevåg og Båtsfjord vært isolert.

– Det er store problemer med å komme seg på nettsamband i området, sier politiets operasjonsleder i Finnmark Jan Arne Pettersen.

Folk i området kan kun høre på radio. Ingen telefoner virker og internett er ikke et alternativ. Eneste mulighet for kontakt med andre er over satellittelefon.

Høynet beredskap

Fylkesmannen i Finnmark frykter nå for liv og helse til de omkring 3500 berørte. Fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup sier de har vært i kontakt med Båtsfjord og Berlevåg kommune for å høre hvordan de har tenkt å håndtere situasjonen.

Fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup håper feilen kan være rettet i løpet av morgendagen. Foto: Dan Henrik Klausen/Arnstein Jensen / NRK

– Tilbakemeldingen fra kommunene er at de nå har forsterket med ekstra personell på helsesentrene sine. Brannpersonell er tilgjengelig og de følger opp grupper i kommunene som har særskilte behov.

Politiet i Båtsfjord og Berlevåg har døgnbemanning på kontorene sine som følge av beredskapssituasjonen etter fiberbruddet.

– Vi bemanner Berlevåg lensmannskontor og Båtsfjord politistasjon, slik at befolkningen kan ha et kontaktpunkt hvis de skulle trenge å komme i kontakt med andre, sier Jan Arne Pettersen i politiet.

Umulig å ringe nødnummer

– Per i dag så er det ikke umulig å nå fram på nødnumrene, sier Schjelderup.

Ved behov for akutt helsehjelp bes derfor innbyggerne om å bruke politiet som har døgnbemanning i natt.

Har man behov for å komme i kontakt med politiet må man altså oppsøke politiet der de er – Berlevåg lensmannskontor og Båtsfjord politistasjon.

Enhetsleder i helse og omsorg i Berlevåg kommune Roy Arne Andersen, oppfordrer folk til å følge med i nabolaget sitt, spesielt i forhold til eldre. Over satellittelefon kan han også opplyse om at brukerne i hjemmetjenesten blir fulgt ekstra opp i denne uheldige situasjonen.

Starter feilretting i morgen

Schjelderup sier de har fått opplyst at feilretting vil starte i morgen. Telenor skal da ta seg ut til bruddstedet som er lokalisert øst av Hamningberg og starte med retting der.

Schjelderup påpeker at eventuelt dårlig vær og mye vind kan gjøre arbeidet vanskelig. Men foreløpig ser det lovende ut.

– Vi har håp om at det vil bli rettet i løpet av morgendagen.