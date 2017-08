Frykter bygdedød ved utenlandsk oppkjøp

Sola skinner over det idylliske fiskeværet Bergsfjord i Finnmark hvor Hynek Simecek har kjøpt to hus. Tsjekkeren smiler:

– Jeg kjøpte dem for en bra pris. Dette er et flott sted og jeg liker å fiske her. Kveiten er nydelig, forteller han.

Nå har bor han i Bergsfjord på sommerhalvåret og åpnet nylig Loppa Fishing Camp, som lar utenlandske turister oppleve kystperlen Hynek Simecek selv falt for. En uke med eksklusivt fiske her koster over 20 000 kroner for en kompisgjeng med fiskelyst.

– Jeg tror at neste år blir veldig bra for forretningen, sier Simecek.

Hynek Simecek regner med at fisketurisme i Bergsfjord blir et lønnsomt foretak. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Stadig flere kjøper

Verken Bergsfjord eller Hynek Simecek er enestående. En rekke småsteder i Nord-Norge opplever at stadig flere utlendinger kjøper fraflyttede hus og starter turistfiskebedrifter langs kysten i nord.

Men lokalbefolkningen er bekymret for at turistene knapt nok legger ei eneste krone igjen i de små bygdesamfunnene. For den lille butikken i Bergsfjord er for eksempel ikke fisketuristene god forretning. De handler nemlig ikke her.

– De kjøper kanskje en sjokolade en gang iblant, men egentlig har de med alt de trenger fra sitt hjemland, forteller Roar Posti som driver butikken i Bergsfjord.

Kjøpmann Roar Posti i Bergsfjord i Loppa selger omtrent ingenting til turister. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Han er en av mange i den lille bygda som ser med bekymring på at stadig flere hus kjøpes opp med utenlandsk kapital, og frykter at Bergsfjord vil dø ut og bare bli en turistplass.

– Det finnes mange pengesterke personer i utlandet og enkelte hus blir solgt for det dobbelte av deres reelle verdi, kun fordi de er en plass å drive forretning på, sier Posti.

Bergsfjord har knapt 60 fastboende innbyggere, men i sommersesongen lokker bygda mange turister med storfangst av torsk og kveite. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Lite å gjøre med saken

Et scenario der utlendinger driver turismevirksomhet uten at lokalbedriftene tjener noe på det, kan bli utfordring langs hele kysten.

Når varer koster tre ganger så lite i Tsjekkia som i Norge, lønner det seg å handle der og det er lite norske myndighetene kan gjøre.

– Vi kan ikke nekte utlendinger å komme til Norge og etablere bedrifter, sier statssekretær i fiskeridepartementet, Ronny Berg (Frp).

Han synes det er synd hvis det er sånn at man drifter forretninger i en liten bygd uten å handle noe som helst, men forklarer at det finnes ingen enkel måte å hindre denne utviklingen.

– Det handler om omdømmet til dem som skal drive forretninger, sier Berg.