Frykter at Russlands GPS-jamming kan føre til ulykker

– Det er et problem at Russland ikke respekterer den sivile luftfarten i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NRK.

Han viser til at Norge har tatt kontakt og protestert til russiske myndigheter.

– Det er ikke OK at man jammer GPS-signaler. Vi har protestert på det. Vi kommer til å fortsette å protestere på det, fordi det kan sette sivil aktivitet i fare, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er ikke fornøyd med at Russland skaper problemer for GPS-signalene i Norge. Han forventer at de slutter med det. Her er han fra et besøk ved Garnisonen i Sør-Varanger, like ved grensen til Russland. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Det siste året har GPS-signalene i Finnmark blitt forstyrret flere ganger. I et tilfelle ble et ambulansefly rammet. Flyet var 250 kilometer fra den russiske grensen da de opplevde såkalt jamming, hvor signalstøy blir brukt til å blokkere GPS-signaler.

Under militærøvelsen Trident Juncture jammet Russland både norske og finske GPS-signaler. I går bekreftet Forsvarsdepartementet at Russland sto bak. Utenriksdepartementet har tidligere tatt opp saken med russiske myndigheter, men vil ikke si noe om hva de har svart.

Kristin Enstad er underdirektør i Utenriksdepartementet. Foto: Utenriksdepartementet

– Det er ikke naturlig å gå inn på innholdet i vår dialog med Russland om dette, sier talsperson Kristin Enstad til NRK.

Frykter ulykker

For sivilsamfunnet i Finnmark er forstyrrelsene av GPS-signaler svært ubehagelig. Jammingen rammer foreløpig kun lufttrafikken, men utviklingen det siste året bekymrer det lokale politiet.

– Dette kan være en sikkerhetsrisiko, sier Trond Eirik Nilsen, visepolitimester i Finnmark.

Han får støtte fra forsvarsministeren.

– Ja, det er helt klart et problem for fiskeflåten, for sivile fartøy, andre fartøy og også luftfarten, sier Bakke-Jensen.

Norske fly kan bruke andre navigasjonssystemer hvis GPS-signalene blir blokkert, men andre har ikke nødvendigvis denne muligheten hvis signalene forsvinner.

– I verste fall vil feilnavigasjon i dårlig vær føre til ulykker, mener Nilsen.

Hvis blokkeringen av GPS-signaler også skulle ramme bakkenivå, frykter politiet at det vil ramme både dem selv og flere andre aktører, slik som Sivilforsvaret, Røde Kors og privatpersoner. Men foreløpig er det ingen politiet kan straffeforfølge.

– Vi har ingen aktør på norsk jord som vi kan stille til ansvar, sier Nilsen, som ikke selv vil bekrefte at Russland står bak.

Trond Eirik Nilsen er bekymret over GPS-signalene som forsvinner i Finnmark. Han er visepolitimester i Finnmark. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Signalet fra øst

Det er russiske landstyrker på Kolahalvøya som har forstyrret GPS-signalene den siste tiden, bekrefter Forsvarsdepartementet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjorde også målinger i september som bekreftet at jammingen kom fra øst.

– Signalene ble sterkere jo høyere opp i luften det ble målt og styrken økte også jo nærmere grensen mot Russland helikopteret fløy, konkluderte Nkom.

Finnlands statsminister Juha Sipilä har også anklaget russerne for å stå bak.

Men Russland selv nekter for at de står bak. President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov opplyste under en pressekonferanse mandag at det ikke finnes noen informasjon om at Russland var ansvarlig for den siste jammingen.

– Russland blir hele tiden anklaget for alt mulig som er galt, sa han til de oppmøtte.