Frykter at regjeringens fraværsregel vil føre til flere dropouts i verstingfylke

– Det er flere som ikke vil få vurdering siden de er borte mere enn ti prosent. Det kan gjøre at andelen som fullfører og består vil gå ned i en periode.

Rektor ved Alta Videregående skole, Inger Persen er spent på å se hvordan den nye fraværsregelen vil påvirke dropouts. Hun frykter den nye regelen vil virke mot sin hensikt slik at de som står i fare for å falle fra vil gjøre det tidligere. Altså stikk i strid med regjeringens mål om at mindre fravær også skal føre til færre dropouts.

Denne høsten har regjeringen kunnet skryte av at fraværet på norske skoler har gått drastisk ned etter at fraværsregelen ble innført ved skolestart i høst. Statsminister Erna Solberg er sikker på at fraværsregelen funker.

– Den funker fordi vi er strengere enn tidligere. Den gir også mye lavere fravær og det betyr at den kommer til å gi mindre frafall i fremtiden.

Kamilla Elena Samuelsen som er førsteklassing er ikke like skråsikker som statsministeren på at mindre fravær også vil sørge for at det blir færre dropouts.

– Jeg tror at de som vil ende opp som dropouts vil gjøre det mye tidligere fordi de mye raskere vil miste motivasjonen ved å stryke i enkelte fag.

Omstridt regel

Mindre frafall er målet og drømmen. Særlig i Finnmark som er verstingfylke på dropoutstatisstikken. Her er det kun 54 prosent som fullfører og består videregående skole.

– Jeg tror det på kort sikt vil gi bedre fraværsresultater men at det fortsatt vil være like mange dropouts. Folk blir ikke motivert av å bli tvunget på skolen, mener Samuelsen.

Fraværsregelen er omstridt. Frykten er at ikke alle blir tatt vare på i det nye systemet, sier førsteklassing Thomas Fredrik Kristensen.

– Det er en del som mener at denne regelen går imot dem som sliter psykisk og har sine grunner til å være hjemme.

– Vi har sendt ut mange varselbrev til elever som er mer enn ti prosent borte fra skolen, forteller rektor Inger Persen, som også frykter at det i en periode vil være færre elever som fullfører og består enn det har vært til nå.

Statsminister Solberg innrømmer at man nå kanskje tidligere vil se hvem som sliter på skolen. Men det mener hun er positivt:

– Det er kanskje lettere for lærere å spørre elever om høyt fravær når det registreres på denne måten.

Skolen kan hjelpe elevene med å komme seg på skolen eller avdekke om de har andre sosiale problemer.

– Det å stille krav betyr faktisk å bry seg.