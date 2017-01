– Gato skulle vært i Norge nå og undervist barn i dans, men i stedet gjemmer han seg i et fremmed land i frykt for sitt eget liv, sier Nicolai López.

Lopez er tidligere danser, nå prosjektleder og produsent. For noen år siden møtte han danseren Gato – egentlig Carlos David Catun Quintana – i Guatemala, der begge var i begravelse til en felles venn som hadde blitt drept kort tid etter å ha deltatt på Riddu Riddu-festivalen.

Nicolai López, her intervjuet under forberedelsene til 'Vidas Extremas' Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Skapte «Vidas Extremas»

Imponert av danserne han møtte satte Lopéz opp et teaterstykke basert på miljøet i både Guatemala og Norge under navnet «Vidas Extremas» – Ekstreme Liv.

Stykket gikk sin seiersgang på teatre over hele landet i fjor, og vant kritikerpris for teater av Norsk kritikerlag. I tillegg vant de den høythengende Heddaprisen for 2016.

Fra teaterstykket Vidas Extremas, der Gato var med som danser. Foto: Aslak Mikal Mienna

Kort tid etter at stykket var satt opp fikk Gato vite at en bekjent av ham var forsvunnet i hjemlandet. Han var antatt død, drept av en kriminelle gjeng.

Senere fikk Gato selv en telefon om at nå sto han for tur.

Fra danser til flyktning

Da trusselen kom, tok kameratene kontakt med organisasjonen SafeMUSE (se faktaboks) i håp om å få en forlenget arbeidstillatelse fra den norske stat. Det gikk ikke.

Gato oppholdt seg da i Tyskland, men oppholdstillatelsen gikk ut i oktober 2016. Dermed var det stor risiko for at han ville bli sendt til hjemlandet.

– Et liv har ikke mye verdi i Guatemala. Hiphop-miljøet rekrutterer barn som ellers hadde blitt gjengmedlemmer. Derfor blir artistene sett på som rivaler til gjengene, forteller Jan Lothe Eriksen, prosjektleder i SafeMUSE.

Det er noe López kan bekrefte.

– Alle vi møtte i Guatemala hadde en historie om kidnapping, tortur og mord.

Carlos David Catun Quintana, 'Gato' i forestillingen 'Vidas Extremas' Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivvas

Veien videre

Gato planlegger å søke om oppholdstillatelse i Norge via ambassaden i Bogota i Colombia, der han nå oppholder seg. UDI krever at Gato enten skal ha 236.400 kroner på en norsk bankkonto, eller ha avtalt arbeid der han kan tjene den summen. UDI skal også ha sagt at han heller bør søke asyl i Tyskland, dit han først kom til Europa.

– Gato har allerede fått et helt årshjul med arbeid her i Norge, sier López. Han stiller seg undrende til kravet fra UDI.

Derfor la han ut sin første video på Facebook. Der ber han om hjelp for sin kamerat.

Nicolai López startet en pengeinsamling for Gato Foto: ALF HARALD MARTINSEN

Pengene blir nå brukt til å finansiere Gatos opphold i Bogota. Og nå har López laget et åpent brev til UDI på Facebook.

UDI ville ikke kommentere saken på dette tidspunkt.