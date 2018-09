Frp spriker i alle retninger: – Enten må vi skrote regionreformen, eller så må vi stå samlet

Frps representanter i Østfold, Buskerud og Akershus har ønsket å legge arbeidet med det nye storfylket på is, frem til regionreformen på nytt blir behandlet i Stortinget.

Det er Senterpartiet som har varslet omkamp om sammenslåingene i Troms og Finnmark og østlandsfylkene i Viken-regionen.

Gruppeleder for Finnmark Frp, Claus Jørstad, kaller sitt eget parti for latterlig etter at partifellene i Østfold, Buskerud og Akershus går imot moderpartiet – og imot reformen de som regjeringsparti har fått gjennom i Stortinget.

– Jeg blir oppgitt over at de bare snur på denne måten, sier gruppeleder Jørstad.

Han mener partiet nå må ta grep.

– Det er bare tragisk. Dette politiske spillet viser bare hvor latterlig de politiske partiene i Norge er, sier Jørstad.

Han refser også sitt eget parti.

– Enten må vi skrote regionreformen, eller så må alle politikerne stå samlet og si hva vi ønsker.

– Det er greit at vi er uenige

Stortingsrepresentant for Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, mener det må være lov med uenigheter innad i partiet.

– I alle politiske saker er det ikke bestandig at alle er enige. Det er klart enkelte lokalt skal få lov til å fremme sitt synspunkt, forteller Strifeldt.

Finnmark Frp støtter reformen. Likevel støttet de en folkeavstemning der befolkningen ble spurt om de ville ha sammenslåing eller ikke.

87 prosent av dem som stemte sa nei til sammenslåing. Dette var bakgrunnen for at Finnmark valgte å trosse Stortinget og nekte å samarbeide om sammenslåingen med Troms. Nå gjør østlandsfylkene i Viken det samme.

Frps parlamentariske nestleder, Helge André Njåstad, mener det er mulig å både være uenig om regionreformen og samtidig vise støtte for stortingsvedtaket.

– Jeg har stor forståelse for at veldig mange politikere er imot en reform om et fylkesnivå, sier Njåstad.

Samtidig har han liten sympati for at fylkespolitikerne i Frp i Akershus, Buskerud og Østfold er med på å stanse et arbeid Stortinget har bedt dem om å gjennomføre:

– Når Stortinget har gjort et vedtak, så har jeg liten sympati og forståelse for at man ikke retter seg etter vedtaket som er gjort.

Bengt Rune Strifeldt (Frp), sier det er naturlig at Frp i Akershus, Østfold og Buskerud vil sette arbeidet med storregionen på vent inntil Stortinget har behandlet sammenslåingen av Troms og Finnmark. Foto: Robin Mortensen / NRK

Står samlet?

Egentlig vil både Fremskrittspartiet og Høyre fjerne fylkeskommunene.

– Vi ønsker en sterkere stat og større kommuner. Vi har lyst til å skrote alle fylkeskommunene, sier Njåstad.

Men både Venstre og KrF vil ha sterkere og større regioner. Derfor måtte et kompromiss til, også kjent som regionreformen.

– Selv om ikke dette er hva vi hadde ønsket, er det enighet i Frp. Vi stiller oss bak regionreformen, sier Njåstad.

– Men hva med Viken, viser det at det er enighet?

– Jeg mener fortsatt at Frp står samlet.