710 dager har Frode Berg tilbrakt i russisk fengsel.

Reisen som startet for ganske nøyaktig to år siden skulle bli noe helt annet enn julehandel og vennebesøk, slik Berg til å begynne med beskrev sitt ærend i Moskva.

– Jeg er ikke redd for å reise hjem, sa Frode Berg til NRK på Oslo lufthavn før flyet nordover mot Kirkenes tok av.

Søndag kveld landet han med fly i Kirkenes sammen med kona Anita.

Frode og Anita Berg ankommer her Kirkenes lufthavn. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Frode Berg ønsket ikke noe stort oppstyr i forbindelse med hjemreisen.

Men på flyplassen i Kirkenes ventet likevel en liten velkomstkomite på ham.

Barnebarnet Veronica gleder seg til å feire jul med bestefar Frode Berg. Det blir et sterkt møte, sier hun til NRK, ettersom dette er første gang hun møter ham på lenge.

Datter Christina Berg, barnebarn Veronica Berg Høvik og venn av familien Betty Stabæk ventet spent på Frode Berg på flyplassen i Kirkenes søndag kveld. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– Et raust samfunn

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen sier til NRK søndag kveld rett før Frode Bergs fly lander at kommunen ikke har noen velkomstkomité på flyplassen.

– Frode kommer til å bli en del av dette samfunnet igjen, som han var før han dro, sier Rafaelsen som tror Frode Berg kommer til å bli tatt godt imot når han kommer tilbake til Kirkenes.

I lokalsamfunnet er det delte meninger om det Frode Berg har vært involvert i.

– Han har sikkert ting å forklare, men vi er et raust samfunn, sier ordføreren.

Frode Berg sier til NRK at han tirsdag vil møte støttegruppen, som har arbeidet for å få ham fri fra russisk fengsel.

Frode Berg har vært i Oslo siden han ankom fra Litauen og hjem til Norge 16. november.

Frode Berg sammen med kona Anita på Gardermoen, før de gikk på flyet hjem til Kirkenes. 726 dager etter at han sist reiste hjemmefra. Foto: Morten Jentoft / NRK

729 dager siden han reiste hjemmefra

Det har altså gått to uker siden Frode Berg kom hjem til Norge. Og det har gått 729 dager - altså nesten to år på dagen - siden han reiste fra Kirkenes 2. desember 2017.

Og han ble som kjent pågrepet av FSB under et besøk i Moskva 5. desember 2017.

Berg ble siktet for spionasje og satt i FSB-fengselet Lefortovo. Nordmannen nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjenner senere å ha vært kurer for norsk etterretning.

Han ble 16. april 2019 funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel.

I løpet av de siste par ukene har Berg fått hjelp fra forsvarets mestringsteam etter fengselsoppholdet. Han har også vært i samtale med EOS-utvalget.

Frode Berg på flyplassen i hjembyen Kirkenes, med armen godt rundt barnebarnet Victoria. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Vil kreve erstatning

I et intervju med NRK 29. november sier Berg at han vil kreve erstatning fra norske myndigheter.

Berg har hele tiden nektet for at han har vært spion, men erkjent at han har vært kurer for norsk etterretning. Han betraktet det som en vennetjeneste, men føler i ettertid at han ble ført bak lyset. Han har kalt det en etterretningsskandale av dimensjoner.

Etterretningstjenesten har hele tiden nektet å kommentere saken, fordi de verken ønsker å bekrefte eller avkrefte at Frode Berg var i Russland på oppdrag for dem.

– Jeg har diskutert det min advokat, og det er klart, en regning får de. Det har vært mye ekstrautgifter og en belastning for familien og meg selv selvfølgelig. Det er en del ting som er endret i vårt privatliv også. Det blir kanskje et annet liv fremover. Så en form for erstatning – ja, den regningen kommer etter hvert, sier Berg.