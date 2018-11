Frank Bakke-Jensen: Løs kanon eller bare «godt båtsfjordsk»?

Etter et NRK-intervju om KNM «Helge Ingstad»-ulykken, antydet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at media «tilslører, farger, sminker eller fordreier» saken.

Etter at uttalelsene fikk bred og kritisk omtale, modererte Bakke-Jensen selv utsagnene sine slik på egen Facebook-side:

«Det er ikke min jobb som statsråd å spekulere og forhåndskonkludere hva som skjedde før og etter KNM Helge Ingstad-ulykken. Jeg forsøker å være ryddig og følge spillereglene.»

Bakke-Jensen mente at mediene burde forstå at han ville vente på resultatene av undersøkelsene som gjøres av Havarikommisjonen, før han ville uttale seg om hendelsesforløpet i media.

Onsdag måtte han likevel svare i Stortingets spørretime, men lederen av utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), var lite imponert:

– Han er relativt slendrian både i stortingssalen og i NRK. Og så beskylder han pressen for å være slendrian. Det syns jeg er relativt lite betimelig kritikk av pressen i denne saken.

Men dette er ikke første gang den frittalende finnmarkingen har måttet moderere det han har sagt i eller til media:

Frank Bakke-Jensen havnet i munnhuggeri med en hovedtillitsvalgt i Hæren tidligere i år. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

1. Forsvarsministeren skjelte ut tillitsvalgt i Hæren

I høst gikk Frank Bakke-Jensen til verbalt angrep på en tillitsvalgt major i Hæren som ansikt til ansikt med forsvarsministeren påtalte svakheter i forsvarsbudsjettet, i et intervju sendt på TV2.

Utskjellingen skjedde da Bakke-Jensen dro nordover til Hærens hovedkvarter i Bardufoss leir for å presentere regjeringens forslag til forsvarsbudsjett.

Hovedtillitsvalgt for Hæren i Norges Offisersforbund, Pål B. Nygaard fra Narvik, rettet kritikk mot regjeringen for å foreta store investeringer og dytte driftskostnadene over til senere regjeringer.

Forsvarsministeren fra Båtsfjord svarte dette på uttalelsen:

– Jeg skal i alle fall sørge for at vi har klokere hoder enn hovedtillitsvalgt i Hæren når vi skal gjøre de innkjøpene. Det hører jeg nå, sa han.

Sandra Borch var en av dem som reagerte sterkt på utskjellingen:

– Hadde en slik oppførsel spilt seg ut i næringslivet ville det fått konsekvenser, uttalte Sandra Borch til Fri Fagbevegelse.

Bakke-Jensen fikk kritikk for vitsinga om jentene fra Vesterålen, og enkelte mente slike utsagn hadde gjort seg bedre over en pils på utestedet Skarven i Tromsø. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

2. – Vi leverte mye i vesterålsjentene

Under Sjømatdagene på Hell i 2013, var Frank Bakke-Jensen tilstede som fiskeripolitisk talsmann i Høyre.

I debatten rundt leveringsplikten for trålerne reagerte han på en kommentar fra Tord Lien (Frp), der Lien skrøt av at fiskemottakene på hans hjemsted Myre i Vesterålen klarte seg fint uten leveringsplikt.

Da sa Bakke-Jensen følgende:

– Det var mange Vesterålsjenter som kom på sommerjobb til Båtsfjord. Da leverte vi mye i dem, sa han fra talerstolen fremfor 360 næringslivstopper.

Saken var først omtalt av Dagbladet.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Anna Ljunggren var en av dem som reagerte på uttalelsen:

– Jeg blir forundret over hvor lite respekt Bakke Jensen viser ovenfor disse kvinnene eller «Vesterålsjentene» som han kaller dem. Slike uttalelser hører ikke hjemme i en debatt med over 360 tilhørere, det hører kanskje hjemme over en pils på Skarven, sa Ap-politikeren til Dagbladet.

3. Horete hannrein

I et portrettintervju i avisa Nordlys i desember i fjor, etter å ha blitt kåret til Nord-Norges mektigste i Nordlys' maktkåring for 2017, fikk media høre det fra finnmarkingen, som mente journalister i flere sentrale helsesaker i nord hadde markeringsbehov som «horete hannrein».

Bakgrunnen for uttalelsen var en tilspisset helsedebatt i Nord-Norge, der Bakke-Jensen pekte på at flere av kommentatorene hadde «skriftstykker som må være langt utenfor redaksjonell kontroll».

Dette uttalte han til Nordlys i intervjuet:

«Det er komplisert når alle bruker mer tid på Facebook enn med lokalavisa. Dette har dessverre til tider gitt oss journalister som på «godt båtsfjordsk» har markeringsbehov som «horete hannrein». Hadde vi hatt stødige redaksjoner og tydeligere kommentatorjournalistikk hadde ordskiftet blitt annerledes. Den fjerde statsmakt burde være motvekten og filteret i slike prosesser. Det ville styrket tilliten til media, og vært en byggestein i demokratiet.»

Uttalelsene, og særlig kommentaren om horte hannrein fikk Nordlys-kommentator Tone Angell til å se rødt. Hun mente han var en løs kanon, og skrev:

«Når en statsråd kommer med slike utbrudd, og i affekt karakteriserer meningsmotstandere som «horete hannrein», risikerer han å bedrive selvskading. Vi forventer mer av den øverste politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet.»

I avisa Nordlys gikk Frank Bakke-Jensen langt i å si at mediene i nord ikke klarte å fylle sin rolle som den fjerde statsmakt. Foto: Martin Roalsø / NRK

4. Beklaget kronikk han ikke hadde skrevet

Som fersk EU-minister startet Frank Bakke-Jensen statsrådsperioden med å beklage en kritisk EU-kronikk publisert flere år tidligere.

Problemet var at meningene som kom frem i kronikken ikke samsvarte med Høyres EU og EØS-politikk.

– Første dagen på jobb ble jeg oppringt av Nationen. De kom trekkende med denne kronikken som de gjerne ville at jeg skulle svare for. Det hender at andre skriver for meg, men jeg kjente meg overhodet ikke igjen i kronikken. Verken de meningene som sto der eller måten kronikken var bygd opp på, sa Bakke-Jensen til NRK om saken.

Likevel tok Bakke-Jensen ansvar for kronikken, men sa at han ikke stod for de meningene lenger.

Etter hvert viste det seg imidlertid at det ikke var Bakke-Jensen som hadde skrevet kronikken.

Det var det derimot Frp-politiker Jan Henrik Fredriksen som hadde gjort.

– Det viste det seg at Finnmark Dagblad hadde gjort en feil. De hadde fått tilsendt en kronikk fra stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen fra Frp, men hadde satt mitt navn og bilde på den, uttalte Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier selv i et portrettintervju i Nordlys at han er en godt likt politiker. - Jeg overhørte to politikere som diskuterte meg! De sa: «Men fy faen, se kor hyggelig han er!», sa Bakke-Jensen til Nordlys i desember i fjor. Foto: Philip Johannesborg / NRK

Bakke-Jensen: – Vant til tøff debatt i nord

Selv sier Frank Bakke-Jensen at han som finnmarking er vant til tøff og direkte debatt i nord.

– Samtidig ser vi, som eksemplene dine viser, at det fjerner oppmerksomheten vekk fra det politiske budskapet. Derfor jobber jeg med å ha så god og ryddig kommunikasjon som mulig, både i og med media, sier Frank Bakke-Jensen til NRK.