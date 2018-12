Fra nyttår får du to prikker for å gjøre dette

7. desember i år bestemte statsråd at strengere straffer må til for å få folk til å la være å bruke mobiltelefonen mens de kjører.

– Det tenker jeg at er ganske så greit egentlig. Det virker fornuftig, sier Evy Mette Henriksen.

Brudd på mobilbruksforbudet vil medføre to prikker i førerkortet, alternativt fire prikker i prøveperioden. Får du åtte prikker i løpet av tre år blir du fratatt førerkortet i seks måneder.

Det mener Henriksen er en passe streng straff.

– Jeg tror man kjenner de to prikkene på førerkortet for å si det sånn, sier hun.

Selv har Henriksen handsfree i bilen, for å unngå å titte på mobilen mens hun kjører.

– Det er veldig farlig. Det er så lett å komme i en trafikkulykke hvis man ikke passer på, sier hun.

Evy Mette Henriksen sammen med sønnen sin på parkeringshuset i Alta i Finnmark. Foto: Kenneth Wikan / NRK

Ble bestemt i statsråd

For bruk av mobiltelefon under kjøring, er forbundet med høy risiko. Forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring blir likevel i svært liten grad respektert.

– Derfor velger vi å stramme inn regelverket ytterligere. Vi håper at to prikker i førerkortet vil gi en skjerpende effekt, sier Tommy Skjervold (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Han sier tilbakemeldingene under høringen av regelverksendringen først og fremst har vært positive.

– Noen yrkessjåfører har uttrykt at de er redd det nye regelverket vil ramme dem hardest. Men dette er en atferd vi ikke ønsker, uansett hvilken jobb du har, sier han.

Skjervold sier Samferdselsdepartementet vil følge nøye med fremover om hvordan den nye ordningen vil slå ut.

– Summen på boten og antall prikker kan justeres hvis vi ser at det blir nødvendig.

Tommy Skjervold tror og håper den nye ordningen vil få ned antall ulykker i trafikken. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Som å kjøre flere hundre meter i blinde

Distriktsleder i Trygg Trafikk Finnmark, Knut Larsen, er positiv til den nye ordningen. Han mener det er på tide med strengere straff for å bruke mobilen samtidig som man kjører.

– Nå må vi bare vente og se om det får noe effekt. Det håper jeg virkelig, sier Larsen.

Han frykter likevel at folk ikke vil ta det seriøst, dersom politiet ikke er raskt ute med å gi sanksjoner.

– Nå er det opp til lokal politimester å instruere de ansatte til å slå ned på det her. Jeg håper de gjør det, ellers er jeg redd det nye regelverket ikke vil fungere slik det er tenkt.

Larsen forteller at i tre av ti dødsulykker har uoppmerksomhet vært medvirkende faktor til ulykken. Han tror mobilen spiller en sentral rolle.

– Det er altfor mange som sender tekstmelding mens de kjører. Hvis du bare ser ned noen sekunder på mobilen, så er det som å kjøre flere hundre meter i «blinde». Da er du en fare for deg selv, og andre som ferdes på veien, sier han.