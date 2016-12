Fra krigsdans til julehilsen

Radbrekkingen av Gustava Kiellands «Så går vi rundt om en enebærbusk» ble til på følgende vis:

– For ikke så lenge siden begynte det å sirkulere videoer fra en skoleavslutning i New Zealand hvor elevene framfører en haka, altså det som i utgangspunktet er en type tradisjonell krigsdans hos Maori-folket. Det ga meg en idé til det å kombinere elementer fra et slikt ur-macho uttrykk med en tekst som beskriver temmelig snille huslige sysler som klesvask og stryking, forteller komponist og musiker Andreas Fliflet.

– Jeg synes den nåværende koreografien for julesanger virker noe puslete. Dette er mitt alternativ, understreker han.

- Det går mye tid på å få dette så realistisk som mulig, sier Andreas Fliflet Foto: Allan Klo / NRK

Tidkrevende prosess

Mulighetene i digital videoproduksjon gjør at ganske mange elementer kan settes inn i den ferdige videoen. Men ikke før opptakene har vært gjennom en møysommelig og tidkrevende prosess.

– Opptakene ble gjort i noen nattetimer i en gymsal, dette er forsåvidt det som tar minst tid. Når det hele skal settes sammen i en datamaskin fra 2011 begynner timene å tikke i vei. Datamaskinen bruker fem timer på å tygge seg gjennom to og et halvt minutt med opptak. Og om det gjøres en feil, må denne rettes opp, og arbeidet starter på nytt. Det går mye tid på å få dette så realistisk som mulig, forklarer Fliflet.

Julehilsen

Bergenseren gjorde i sin tid hammerfesting av seg, før han byttet arbeidssted til Tromsø. Her jobber han som førsteamanuensis i musikk ved Norges Arktiske Universitet.

Det er ikke første gang Fliflet produserer elleville videoer, som i utgangspunktet lages som julehilsen til familie og venner.

– Hvorfor sender du ikke sms eller meldinger på Facebook, som de fleste andre?

– Si det! Personlig tror jeg du må rette dette spørsmålet til noen med mer medisinsk ekspertise enn undertegnede, smiler Fliflet.