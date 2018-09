FpU boikotter Operasjon Dagsverk – mener årets samarbeidspartner er Israel-fiendtlig

Det var FpU i Buskerud som først oppfordret til boikott av årets Operasjons Dagsverk (OD). Oppfordringen har blitt fulgt opp av flere andre fylkeslag i resten av landet.

Formann Thomas Klingen mener det er svært problematisk at årets samarbeidspartner er KFUM-KFUK Global, ettersom OD skal være politisk nøytral.

– De går aktivt ut for boikott av israelske varer og alt som har med Israel å gjøre, sier Klingen.

På Facebook-siden til Buskerud FpU står det at foredragene som skal holdes rundt om på norske skoler i regi av Operasjon Dagsverk fremviser en undertone av antisemittisme og antisionisme.

Israel beskyldes også her for å drive apartheid og rasisme.

Oppfordrer ikke til boikott

Leder for OD i Finnmark, Ida Elise Gaare Nøstvold, kjenner seg ikke igjen i dette. Hun opplyser at de i sine foredrag har en historisk gjennomgang av det som har skjedd i konfliktområdet. De mener at det ikke er negativt å gi elevene innsikt i historien bak konflikten.

– Våre partnere har noen prosjekter, men det har ikke noe med det vi skal jobbe for. Vi oppfordrer ikke til noen boikott av Israel, sier lederen i Finnmark.

Hun påpeker at de også tidligere har jobbet med prosjekter tilknyttet konfliktområder.

– Vi tar ikke noen side i denne saken.

Leder for Operasjons Dagsverk i Finnmark, Ida Elise Gaare Nøstvold (t, h.), er klar på at de ikke har noe med boikotten av Israel å gjøre. Det de ønsker er å gi unge palestinere en utdanning. Foto: Privat

Har ikke råd til å boikotte Israel

Klingen mener OD legger inn politiske føringer, og at de ikke er nøytrale når de velger å samarbeide med KFUM-KFUK Global i stedet for Røde Kors.

– De har en egen fane om hvordan man skal boikotte Israel på sin nettside. Mange av de produktene vi bruker i dag og velferdsteknologien som er her i landet kommer fra Israel. Så de kommer fra et land som vi ikke har råd til å boikotte, sier FpU-formannen.

Gaare Nøstvold sier OD ikke støtter boikotten til årets samarbeidspartner på noen måte.

– Vi har ikke tatt et standpunkt og ønsker ikke at elevene skal gjøre det heller. Det vi ønsker å gjøre er å gi palestinske ungdommer en utdanning og traumebehandling, sier Ida Elise Gaare Nøstvold.

Tilbyr et alternativt opplegg

1. november gjennomføres innsamlingsaksjon. Buskerud FpU arrangerer i den sammenhengen en åpen dag, og det er noe som de andre fylkeslagene også jobber med å få til.

Det betyr at de som deltar på dette får politisk fravær, og på den måten får heller ikke de registrert fravær.

På den måten mener Buskerud FpU at de bidrar til at videregåendeelever slipper å delta på et arrangement som knyttes opp mot en politisk konflikt.

– Grunnen til at vi gjør det er fordi vi ser at flere skoler har valgt å legge ned alternativ til OD-dagen. Dermed har skolene tatt et standpunkt på at dette er noe man må være med på, sier Klingen.

OD-lederen i Finnmark mener årets aksjon går til en god sak og håper ikke at elevene vil boikotte årets aksjon.

– Jeg tror og håper ikke mange kommer til å støtte boikotten, sier Gaare Nøstvold.