Fotballkommentator: – Dette er en sensasjon

Hun kalles bare «miessi», som betyr reinkalv på samisk. Miessi ble etterlatt av moren sin under vårflyttingen, men har nå fått både en ny familie og en fanskare på internett. Den vesle kalven har nemlig et talent man sjelden har sett maken til.

Marit Inger Anti er matmor for Miessi. Foto: Privat

– Jeg var ute og ordnet med trampoline da jeg fant en lett ball. Jeg sparket den til miessi og hun begynte å leke med den, forteller Marit Inger Anti som tar vare på kalven.

Anti la ut en video av miessi på facebook-siden sin. Ballkunstene til kalven fikk mange til å kommentere at hun burde døpes om til Messi.

– Det lyder ganske likt som miessi, så jeg kan sikkert begynne å kalle henne det, ler Anti.

Det var NRK Sápmi som oppdaget dette lodne talentet.

– En sensasjon

Vi sendte en video av miessi, til Arne Scheie som er tidligere fotballkommentator for NRK og til Christian Nilssen som kommenterer fotballen for NRK nå, for å få en ekspertuttalelse om ferdighetene til kalven.

– Vi er her vitne til en sensasjon, for en vanvittig bra teknikk! Her er det bare å sammenligne med Messi. Dette er på høyde med det beste vi ser fra toppspillerne rundt i verden. Dette må man bare nyte, mener Scheie.

Nilssen lot seg også imponere, men med forbehold:

– Se på den nærteknikken! Kalven er god på små flater, men virker ikke spesielt interessert i å sende fra seg ballen, påpeker Nilssen.

Miessi bør nok jobbe mer med å være en lagspiller, for med mindre hun signerer en fotballkontrakt med Barcelona, skal hun etter planen tilbake til flokken sin.

Starten på livet var tøff for denne kalven, men hos Anti-familien får hun både, mat, kos og rom til å utvikle evnene sine. Foto: Máret Inger Anti

– Som en baby

Kjæresten til Anti fant miessi på fjellet og hadde ikke hjerte til å la henne bli igjen helt alene. Slik endte kalven opp med Anti-familien, og ser ut til å trives godt.

– Hun tror sikkert at jeg er moren hennes. Hun kommer når jeg roper og begynner å grynte hvis hun mister meg ut av synet, forteller Marit Inger Anti.

Kalven er omtrent en måned gammel og skal returneres til flokken sin når hun blir stor nok til å klare seg selv. Det blir trolig over vinteren, for enn så lenge er hun en baby, og oppfører seg som småbarn flest.

– Miessi er en skikkelig rotekopp. Hun prøver å spise alt av aviser og klær og plastikk. Det er nesten som å ha to babyer, de skal smake på alt, sier Anti.

Miessi ønsker ikke å uttale seg til NRK om hvorvidt hun planlegger å satse på en fotballkarriere.