Fortvilt pappa: – Skal det gå så langt at hun tar sitt eget liv?

– Helsetilstanden hennes er svært alvorlig. Det neste er vel at man må gå i begravelse til sin egen datter, sier faren til «Dina».

Dina er 21 år og har diagnosen lettere psykisk utviklingshemming. Mentalt er hun mellom syv og ni år, og forstår ikke konsekvenser av det hun gjør.

Som NRK tidligere har skrevet en større reportasje om, mener familien at datteren er sviktet av hjelpeapparatet. I syv år har hun gått inn og ut av sykehus, fengsel og institusjoner. Dette er en sak også helseminister Bent Høie har engasjert seg i.

Hun er dømt fem ganger for ulike straffbare handlinger, hendelser som har skjedd mens hun ble overvåket av en omsorgsinstitusjon 24 timer i døgnet.

Nå soner hun en dom på to år i Trondheim fengsel.

– Sist jeg snakket med henne lå hun i reimer, og fikk ikke bruke klær. Det har gått så langt at de har fjernet absolutt alt hun kan skade seg med. Alt er blitt verre, og hun prøver fortvilt å ta sitt eget liv, forteller far.

«Dina» forteller at hennes livsglede er borte, og at hun tar fengselsoppholdet tungt. Hun forstår ikke hvorfor hun blir behandlet som en voksen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Jeg har gitt opp

NRK har de siste månedene mottatt flere håndskrevne brev som «Dina» har skrevet i fengselet. Hun beskriver bruk av makt og tvang, og hyppig bruk av sikkerhetscelle.

Hun sliter mye, og fortviler over manglende hjelp.

– Jeg føler meg urettferdig behandlet. Jeg har gitt opp, jeg holder ikke ut mer, skriver «Dina».

Da «Dina» satt i varetekt slet hun psykisk, og det har ikke blitt noe bedre.

Nå frykter faren at datteren dør i påvente av behandling, og beskriver situasjonen som kritisk.

I dommen fra mai anbefalte retten at «Dina» fikk sone straffen sin et tilrettelagt sted, og ikke i fengsel.

Fire måneder etter rettssaken, og over ett år i fengsel totalt, har ingenting skjedd.

– Systemet har ødelagt jenta totalt, så jeg er usikker på om hun klarer å bli selvstendig noen gang. Hvis hun overlever, sier faren.

Foreldrene til «Dina» er svært bekymret for datteren sin, og føler seg hjelpeløs. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Nedsatt en arbeidsgruppe

Det er Kriminalomsorgen som har ansvar for at «Dina» får den hjelpen hun trenger så lenge hun sitter fengslet. Foreldrene har fortvilt forsøkt oppnå kontakt med ulike instanser for å få hjelp, uten å ha fått svar.

«Dina» har opphevet taushetsplikten til NRK, men kriminalomsorgen ønsker likevel ikke å uttale seg om hennes situasjon i fengselet.

Likevel forteller fengselsleder i Trondheim fengsel at de har en ansvarsgruppe rundt «Dina», som sist hadde møte i august. Etter NRKs kontakt kommer de også til å inkludere kommunen og Fylkesmannen i denne gruppen.

Egil-Ivar Gabrielsen er fengselsleder i Trondheim fengsel. Det har tatt en uke å få svar fra han, men nå opplyser han at Dinas sak får fortgang. Foto: Roger Myren / NRK

Videre forteller de at de har søkt om plass for «Dina» på St. Olavs hospital på Brøset, som blant annet tilbyr spesialiserte tjenester til personer med psykiske lidelser og/eller utviklingshemming.

Det første møtet mellom personell herfra og «Dina» skjedde onsdag.

– Innleggelse kan bli aktuelt i første halvdel av november, sier Egil-Ivar Gabrielsen.

– Fram til en eventuell innleggelse vil Trondheim fengsel fortsatt gjøre det vi kan for å ta vare på henne.

Faren til «Dina» synes det er oppsiktsvekkende at familien først nå får svar fra instansen som har ansvar for datteren.

– Dette skulle de gjort for lenge siden. Det er typisk at når media tar tak i det så skjer det noe. Jeg frykter det er for sent, sier han.

Vurderer å saksøke

Rettspsykiater og dommere anbefalte videre at 21-åringen etter endt soning fikk en bosituasjon som gir henne mening i hverdagen, et sosialt nettverk og hjelp til å takle sinnet. Dette for å hindre at «Dina» havner i rettssystemet igjen.

Verken fylkesmannen eller ordføreren vil si om de har et slikt tilbud for hånden, to måneder før hun kan søke om prøveløslatelse.

Foreldrene vurderer å saksøke kommunen og Fylkesmannen, om tiltak ikke blir iverksatt snarest.

Nordreisa kommune ved ordfører Øyvind Evanger beskriver det som en komplisert sak. Likevel sier han at kommunen skal ta ansvar for «Dina» når hun flytter hjem.

– Under veiledning av fylkesmannen jobber vi med å finne gode løsninger på de tjenestene vi må ivareta i framtiden, sier han.

Fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker vil ikke kommentere hvorvidt de har noen planer for «Dina» når hun kommer ut av fengsel. Foto: Kristian Dugstad / NRK

Fylkesmann Elisabeth Aspaker bekrefter at de har hatt et møte med kommunen før sommeren, slik NRK tidligere har omtalt. Fylkesmannen ivaretar tilsynsrollen for kommunens tjenester.

– Vi fortsetter nå dialogen for å bistå kommunen med råd og veiledning. Vi er også i dialog med Helsetilsynet i denne spesielle saken, sier Aspaker.

Hun ønsker ikke å kommentere spørsmålet om søksmål.