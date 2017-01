Fortsatt uvær i Nord-Norge – 23 stengte veistrekninger

Nord-Norge har vært rammet av uvær siden torsdag. Også lørdag er flere steder berørt – da særlig Troms og Finnmark.

Lengst nord er det i 12.30-tiden 18 stengte veistrekninger (se hvilke nederst i saken), samtidig som det pågår kolonnekjøring på seks veistrekninger. Det er kysten som er berørt og flere byer og bygder er isolert.

Det gjelder blant annet hele Porsangerhalvøya med Havøysund og Honningsvåg, Nordkynhalvøya (kolonnekjøring mellom Mehamn og Kjøllefjord), Berlevåg og Båtsfjord.

Ingen ble skadd da det gikk et 10-15 meter bredt snøskred på riksvei 354 i Sør-Varanger lørdag morgen. En bilist klarte akkurat å unngå snøskredet. Den aktuelle strekningen er skredutsatt. Veien er nå åpnet for trafikk. Foto: Trygg Arne Larsen

Også flytrafikken er rammet. Lørdag formiddag har ikke Widerøes fly kunnet lande ved flyplassene i blant annet Hammerfest og Båtsfjord.

Følg trafikk her på nrk.no/trafikk

Snøskred i Nord

I Sør-Varanger gikk det lørdag morgen et snøskred over riksvei 354 mellom Elvenes og Jakobsnes. Klokken 12.00 ble veien åpnet igjen, etter at statens vegvesen hadde ryddet bort snøen. Skredet hadde gått ved Svartaksla.

E6 over Sennalandet er fortsatt stengt, etter at flere snøskred fredag. Statens vegvesen gjør nå vurderinger om når veien kan åpnes for trafikk igjen.

Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt melder om betydelig snøskredfare i hele Nord-Norge i helga.

En brøytebil i Alta rydder snø av fortauet. Store snømengder kombinasjon med vind gjør det utfordrende å holde veiene fri for snø. Derfor er 20 veistrekninger stengt i Finnmark lørdag formiddag. Foto: Stian Strøm / NRK

Uvær også i Nordland og Troms

I Troms er det kolonnekjøring på E6 over Kvænangsfjellet. I tillegg er en del fylkesveier stengt på grunn av fare for ras, blant andre Fylkesvei 868, Pollfjelltunnelen i Lyngen.

I Nordland er E6 over Saltfjellet nå åpen igjen, mens E 10 over Bjørnfjell fremdeles er stengt. Det er også stengt på svensk side.

Du kan også kjøre på Fylkesveg 813 over Beiarfjellet etter at veien har vært stengt tidligere i dag.

Uværet fortsetter ut dagen

Flere steder i Nord-Norge vil du møte rødt lys på flere titalls veistrekninger også i dag. Foto: Allan Klo / NRK

Ifølge Meteorologisk institutt er det varslet mye vind i Nord-Norge resten av lørdagen.

I hele landsdelen er det meldt vind opp til sterk kuling utsatte steder og snøbyger. I Nordland kan det komme sludd og regn. Været vil være skiftende og variere i styrke,

men fra midnatt er det stor sjanse for at veiene kan åpnes igjen.

– Uværet vil vare ut dagen i dag. I morgen vil det bli såpass lite vind at det ser greit ut. Været som er nå vil minke i løpet av natten og morgentimene i morgen, sier vakthavende meteorolog Trond Lien ved værvarslinga i Tromsø.

Slik ser trafikk-kartet til veitrafikksentralen ut lørdag formiddag. De fleste veiene i Finnmark er stengt, eller kolonnekjørt som følge av uvær. Foto: Statens vegvesen

Disse veistrekningene er stengt (klokken 12:10):

Nordland:

Ev. 10 Bjørnfjell – stengt på grunn av opprydningsarbeid. Ventes åpnet for kolonnekjøring klokken 12.00

Fv. 543 Jakobsbakken–Sandnes, i Fauske kommune–Stengt på grunn av uvær.

Troms:

Fv 87 Øvergård – Holt, på strekningen Elverum – Øvergård–Stengt på grunn av snøras. Stenges fra Øvergård til Olsrud, i Tamokdalen.

Fv 91 Hov – Breivik, på strekningen Fagernes – Breivikeidet–Stengt på grunn av fare for ras. Blir ikke åpnet i dag. Ny vurdering 22.01.17 kl. 11:00

Fv. 868 Pollfjellet tunnel, i Lyngen kommune–Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering kl. 11:00.

Fv. 862 Langnestunnelen, forbindelsesveg–Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 348 Akkarvik – Langfjordbotn–Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering i morgen kl. 11:00

Fv 348 Langfjordbotn – Akkarvik, på strekningen Akkarvik – Langfjordbotn–Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering Kl. 11:00.

Fv 349 Nikkeby – Hellnes–Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering 23.01.17. Kl. 10:00.

Finnmark:

Ev. 6 Sennalandet–Stengt på grunn av fare for ras og uvær. Ny vurdering kl. 10:00.

Ev. 6 Hatter–Stengt på grunn av uvær.

Ev. 69 Skipsfjordhøgda bom–Skarsvåg–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 888 Hopseidet–Mehamnelv bru–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 888 Bekkarfjord–Hopseidet–Stengt på grunn av uvær.

Ev. 69 Hønsa–Nordkapptunnelen, på strekningen Olderfjord–Honningsvåg–Stengt på grunn av uvær.

Ev. 69 Skarsvåg–Nordkapp–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 890 Berlevåg–Kongsfjord, på strekningen Tana bru–Berlevåg–Stengt på grunn av snøras.

Fv. 98 Ifjordfjellet–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 889 Snefjord–Havøysund–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 112 Akkarfjord–Finnelv–Stengt på grunn av snøras. Ny vurdering 21.01. kl. 10:00.

Fv. 882 Ferjestrekningen Øksfjord–Hasvik, Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder også Øksfjord–Tverrfjord.

Fv. 156 Gjesværkrysset–Gjesvær–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 19 Store Lerresfjord–Maribukt, i Alta kommune–Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering Kl. 1300.

Fv. 891 Båtsfjordfjellet–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 890 Kongsfjordfjellet–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 264 Hopseidet–Skjånes–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 133 Kvalsund bru N–Storbukt–Stengt på grunn av uvær.

Fv. 183 Børselv–Veidnesholmen, i Porsanger kommune–Stengt på grunn av uvær.

Fv 241 Kifjord – Dyfjord–Stengt på grunn av tekniske problemer.