Mange gleder seg til laksesesongen som er rett rundt hjørnet. Men vil elvene tine tidsnok?

Om du bekymrer deg for dette kan det lønne seg å ha litt is i magen. Odd Letho, fiskeoppsynsmann i Vestre Jakobselv, tror nemlig vi har blitt bortskjemte med tidlig vår de siste årene.

– På begynnelsen av 2000-tallet var det ikke uvanlig at isen gikk i begynnelsen av juni.

I går og i natt har det gått opp småbekker, og fra gammelt av heter det at elveisen går fjorten dager etter. Bjørg Inger Jerijærvi

Dette er drømmen for laksefiskerne. Og tross sen isgang på elvene starter fiskesesongen 1. juni i mange elver. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Borskjemt med tidlig vår

– Sammenlignet med de siste årene har vi i år hatt mye snø og sein smelting, forklarer Knut Ivar Aune Huseth i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Isen har begynt å åpne seg flere steder og NVE følger spent med på videre utvikling.

– Vanligvis starter isgangen i de store vassdragene som drenerer vidda først – Alta-Kautokeino-vassdraget og en del kystvassdrag i Øst-Finnmark. Så har vi det spesielle med Tanaelva som renner fra sør mot nord, der smeltinga starter øverst først og så forplanter seg nedover.

Odd Lehto, elvevakt i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune er ikke bekymret for laksesesongen tross fortsatt islagte elver. Foto: Inghild Eriksen

Odd Lehto har lang fartstid som fisker og sier islagte elver tett mot sesongstart tidligere har vært regelen og ikke unntaket.

– Men de siste sju-åtte årene har isen gått tidlig.

Lehto er optimistisk og tror flere vassdrag vil være klare til sesongstart.

– Om to uker så står de første på iskanten og fisker, antageligvis. Det er nok sånn det er.

Tror isen går om en uke

– Det har jo vært snakk om flom og ikke flom, men isen smelter stille og rolig. Og det som smelter i terrenget går rett ned i bakken, virker det som, sier Bjørg Inger Jeirijærvi, daglig leder ved Neiden Fjellstue.

Og selv om Neidenelva fortsatt er islagt har Jerijærvi god tro på at elva er klar til laksesesongen starter 1. juni.

– Vi har fulgt med på elva og jeg tror isen vil gå om en ukes tid.

Temperatur er viktigst

Men hva skjer med fisket når elveisen smelter så tett opp mot laksesesongen?

I likhet med Jerijærvi tror Letho det vil være mulig å fiske, men om laksen faktisk biter på avhenger av flere faktorene, forklarer han.

– Om det blir veldig stor flom venter nok laksen nede i kulpene, men om temperaturen stiger i vannet kan elva være rimelig stor og laksen gå likevel.

Huseth i NVE sier det er fare for betydelig flom i flere vassdrag, spesielt de store.

– Været og smeltinga fremover vil være avgjørende her.

Men når det gjelder fisket tror Letho temperaturen er det aller viktigste.

– Vi har sett at ved regnflommer på sommeren er elvene like store som under vårflommen, men laksen har gått likevel. Da er det snakk om temperaturen.