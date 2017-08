Fortsatt fall i oljeprisen

Fallet i oljeprisen fortsetter, og selges nå for 51,07 dollar fatet. Det gir en nedgang for dagen på 2,93 prosent.

Ifølge Dagens Industri faller oljeprisen etter at statistikk fra Opec viser at kartellets oljeproduksjon økte med 210.000 fat per dag i juli, skriver E24.