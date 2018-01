Først i Europa med robotassistert ultralyd

– Den største fordelen med dette er at pasientene slipper å reise til Hammerfest eller Tromsø, sier Ingrid Petrikke Olsen, gynekolog ved Finnmarkssykehuset Hammerfest.

Det er helsesenteret i Alta som tester ut det nye tilbudet.

– Dette er jo en mer avansert måte å gjennomføre ultralydundersøkelser på. Vi blir to hjerner og to hender som styrer ett apparat. Det er selvsagt utfordrende å samarbeide med vedkommende som holder apparatet. Men det er desto artigere når det fungerer så bra, forklarer Olsen.

Her ser vi robotarmene som ultralyd-jordmoren Charlotte Mannsverk styrer mens hun undersøker gravide Kristin Pedersen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg

Først i Canada

Et slikt prosjekt har aldri før blitt testet ut i Europa, men i Canada har de med hell prøvd seg på det samme.

Robot-assistert ultralyd fungerer slik at en ultralyd-jordmor i Alta stiller inn en robotarm som har festet på seg ultralydapparatet. Deretter kan en ultralyd-spesialist i Hammerfest eller Tromsø fjernstyre ultralydapparatet og gjøre ultralyddiagnostikken fra Hammerfest eller Tromsø – selv om den gravide altså skulle befinne seg i Alta.

– Finnmarkssykehuset er i stadig utvikling og vi ønsker desentraliserte tjenester. Dette er en fantastisk mulighet til å styrke tilbudet i Alta, mener Sture Pettersen, e-helsesjef ved Finnmarkssykehuset.

Gynekolog Ingrid Petrikke Olsen følger ultralydundersøkelsen i Alta fra sykehuset i Hammerfest. Foto: Allan Klo/NRK

– Gir ekstra trygghet

Charlotte Mannsverk jobber alene som ultralyd-jordmor ved helsesenteret i Alta. Hun mener den nye robotassisterte ultralyden virker betryggende.

– Jeg synes det er helt fantastisk at teknologien har kommet så langt som den har gjort i dag. Dette er unik mulighet, ikke minst for meg, til å få denne backupen og tryggheten med å få gynekologen i umiddelbar nærhet, slik jeg har vært vant til å ha det på sykehuset, sier Mannsverk til NRK.

Gynekolog Charlotte Mannsverk styrer robotarmene som gjennomfører ultralydundersøkelsen på gravide Kristin Pedersen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg

Mannsverk viser spesielt til gravide i Kautokeino, som har hele fem timer med bil til sitt nærmeste sykehus.

– Kanskje slipper vi unna med at de bare trenger å kjøre i to eller to og en halv time hit til Alta, hvis det gjelder små ting en kan avgjøre online, sier Mannsverk, men presiserer:

– Men i mange tilfeller trenger mor derimot en klinisk vurdering av helheten. Da må de uansett på sykehus.

Ingen konklusjon nå

Kristin Pedersen er en av de gravide i Alta som har prøvd den robotassisterte ultralyden. Hun hilser den nye teknologien velkommen.

– Det er veldig betryggende å ha to spesialister som ser på meg. Jeg får jo en "second opinion", sier Pedersen til NRK.

Gravide Kristin Pedersen blir sjekket med ultralyd på helsesenteret i Alta. Ultralyd-jordmor Charlotte Mannsverk styrer robotarmen, mens gynekolog Ingrid Petrikke Olsen følger med fra Hammerfest. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg

Så står det igjen å se om prøveprosjektet blir en suksess. Vivi Brenden Bech, klinikksjef ved Finnmarkssykehuset Hammerfest, sier det er altfor tidlig å konkludere.

– Først må prosjektet prøves i tre måneder. Så må vi se på kvaliteten, om dette gir god pasientbehandling, før vi konkluderer, kommenterer Bech.