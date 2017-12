Forskere vil gjøre torskehoder til treningsmat: – Det er et supermatprodukt

Daglig fiskes tonnevis av torsk opp av havet utenfor norskekysten. Kroppen på torsken havner ofte på middagsbordet hos oss mennesker, mens hodet – det blir som regel kvernet til dyrefôr.

Dette vil forskere ved SINTEF gjøre noe med.

– Vi er veldig opptatt av å utnytte hundre prosent av råstoffet, og lage nye produkter av det, sier forskningsleder ved SINTEF i Trondheim, Ana Karina Carvajal.

Det siste året har hun og kollegaene klart å rendyrke torskehoder på en måte som gjør at man klarer å hente ut store mengder proteiner fra råstoffet.

Ana Karina Carvajal fra SINTEF har forsket på torskehoder. Foto: Sintef

80 prosent protein

Feltarbeidet ble gjort sist vinter ved et fiskemottak i Tufjord på Rolvsøy i Finnmark. Sluttrapporten viser svært positive resultater, med et proteininnhold på hele 80 prosent.

– Du kan egentlig si at det er et supermatprodukt. Vi har laget et proteinpulver av torskehodene, og det tas opp raskt i kroppen, sier Carvajal.

– Det passer for eksempel etter trening, eller for eldre som ikke får i seg nok næring.

Proteinpulver har svært høyt næringsinnhold. Foto: Kim Jansson / NRK

Kan bli råvare i buljong og gryter

Norges største leverandør av merkevarer til dagligvarebutikkene, Orkla, er også med i forskningsprosjektet.

Selskapet håper torskehoder kan bli lønnsomt, men det er ikke den eneste grunnen til at de er med i prosjektet.

– Dette handler om sirkulær økonomi. Å utnytte nye råvarer som egentlig er avfall i nye produkter er veldig spennende, sier bærekraftansvarlig i Orkla, Johanne Kjuus.

Hun tror torskehoder kan bli råstoff i for eksempel buljonger og i baser til gryter.

Din neste kilde til protein etter trening? Foto: Jannicke Fugledal Remme / Sintef Ocean

Ny teknologi

Torskehoder som kosttilskudd er dog ikke noe nytt.

Andreas Austenes i Fjordlaks mener det finnes bedre ting å gjøre med torskehodene enn å la det gå til produksjon av dyrefôr. Foto: Privat

Islendingene har i mange år tørket råstoffet, malt det opp til fint pulver, og sendt det til markedet i Nigeria.

SINTEF ønsker imidlertid å ta det et steg videre, og har utviklet ny teknologi for bedre utnyttelse av torskehodene.

Hele prosjektet er et samarbeid med Fjordlaks i Tufjord på Rolvsøy.

– Vi mener det er synd at råstoff med så god kvalitet som hoder er, kvernes til dyrefôr,HMS- og kvalitetssjef ved Fjordlaks, Andreas Austnes.

På fiskemottaket i Tufjord på Rolvsøy i Måsøy kommune har de god tilgang på råstoffet. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Vil etablere fabrikk

I toppsesongen tar anlegget i Tufjord i mot 300 tonn fisk daglig. Nærheten til noen av landets beste fiskefelt gjør dette til et godt egnet sted for utviklingen av proteinpulveret.

– Her får vi tilgang til helt ferskt råstoff. Det er viktig for kvaliteten på produktet, sier Carvajal.

Både hun og Austnes understreker at prosjektet fortsatt er i forskningsfasen, og at det er et stykke igjen til å kunne gå i gang med produksjon i fullskala.

– Vi er interessert i å etablere en fabrikk og få begynt å produsere produkter til humant konsum. Næringen er også veldig interessert i å ta i bruk teknologien vi har utviklet, sier Carvajal.