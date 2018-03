Forsker om bildebruken ved sykehus: – Uheldig og ubetenksomt

Finnmarkssykehuset søker for tiden både etter sykepleiere og en ny kommunikasjonssjef.

I annonsene på Facebook blir det brukt et bilde av en kvinnelig sykepleier for å representere sykepleiere. I stillingsannonsen til jobben som kommunikasjonsleder, er det brukt bilde av et styrerom med menn.

Dette er bildet som Finnmarkssykehuset bruker i sine stillingsannonser hvor de søker etter sykepleiere. Foto: Erlend Hykkerud

Førsteamanuensis Ingvil Hellstrand ved Universitetet i Stavanger mener det er uheldig og ubetenksomt å bruke denne typen bilder i stillingsannonser.

– Disse bildene assosierer man med helt spesifikke kvaliteter. Så man har da implisitt sagt noe om hvem disse jobbene egner seg for, sier Hellstrand.

Begrenset bildeutvalg

Finnmarkssykehuset opplyser i en tekstmelding til NRK at bildene som er brukt i stillingsannonsene ikke er et bevisst valg fra deres side.

– Vi har mange dyktige mannlige sykepleiere og kvinnelige sjefer, men vi har et begrenset utvalg bilder å velge ut fra. Dessverre har vi ikke funnet noen som godt nok representerer vårt mangfold av ansatte, eller et typisk norsk arbeidsliv, skriver avdelingsleder Kenneth Grav ved HR Personal.

Arbeidsgivere bør tenke over hvilke bilder de bruker når de søker etter folk, mener førsteamanuensis Ingvil Hellstrand. Feil bruk av bilder kan få flere til å la være å søke på en jobb. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Ubetenksomt

Dagens samfunn har blitt mer bevisst på bildebruk, derfor kommer det reaksjoner på den type stereotypier man ser i annonsene til Finnmarkssykehuset. Hellstrand mener bildebruk ofte blir en glemt.

Førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger, Ingvil Hellstrand, er kritisk til bildebruken til Finnmarkssykehuset. Foto: Privat

– Man vil assosiere til et yrke, men man glemmer all den konteksten denne type bilder har med seg. Man kan fortsatt bli flinkere, sier Ingvil Hellstrand, som jobber ved Nettverk for kjønnsforskning på Universitetet i Stavanger.

Viktig å tenke seg om

Kenneth Grav skriver til NRK at Finnmarkssykehuset har unngått å poste bilder til de fleste stillingsannonsene de har liggende ute på Facebook.

Problemstillingen som blir tatt opp er noe Finnmarkssykehuset vil ta med seg videre til byrået som bistår dem i rekrutteringsarbeidet.

– Det handler om å være bevisst hva slike bilder gjør. Hvis man vil signalisere at man er en framtidsrettet og innovativ bedrift, så hadde man kanskje valgt en mannlig sykepleier og et styrerom der det var forskjellige typer folk representert, sier Hellstrand.