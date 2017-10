Forfatter hevder finnmarkinger skjøt mot egne styrker

Alta bataljon har lenge hatt høy status i Nord-Norge. Finnmarkingene er blitt betegnet som effektive og modige da tyskerne tok seg inn i Nordland og Troms.

Men nå slår glansbildet sprekker. I sin nye bok tar forfatter Jan Petter Pettersen for seg krigshandlingene i Gratangen i Troms. Her beskriver han en situasjon der Trønderbataljonen er i kamp mot tyske styrker.

Under kampene blir to av bataljonens tropper stoppet av ild fra andre norske soldater.

Forfatter Jan Petter Pettersen har vært i riksarkivene for å finne dokumentasjon på at Alta bataljon skjøt mot egne styrker i disse kamphandlingene.

– Det mange ikke vet, er at alle de norske offiserene fikk ordre om å skrive rapport fra kampene de ledet. Hensikten var å dokumentere hva som egentlig skjedde og hvordan de opplevde kampene, sier Pettersen.

Da Trønderbataljonen møtte tyskerne i Gratangen 12 april 1940, døde 34 av nordmennene. Dobbelt så mange ble såret. Her gravlegges et medlem av bataljonen. Foto: Schrøder

Skulle ikke vært i området

Opplysningene vekker interesse, men også skepsis. Militærhistoriker Svein Erik Larsen Ramberg hevder Trønderbataljonen ikke skulle befinne seg i Gratangsbotn i utgangspunktet.

Alta bataljon visste heller ikke at de var der, sier Ramberg, som også har vært sjef for Alta bataljon i nyere tid.

– Situasjonen var uoversiktlig. Man må stille spørsmål om hva Trønderbataljonen egentlig gjorde nede i dalbunnen, hvor de var sårbare for tyske angrep, sier han.

Ramberg tviler på at ild fra Alta bataljon hadde rekkevidde til å ramme trønderne.

– Avstanden i dalbunnen er så stor at det vil være problemer for håndvåpen å kunne rekke tvers over Gratangen fra det stedet der Alta bataljon lå, sier Ramberg.

Fridjof Haug fra Kviby i Finnmark var en av de siste gjenlevende av dem som kjempet med Alta bataljon våren 1940. I dette klippet forteller han om sine opplevelser fra krigen. Haug ble 98 år og døde i februar i fjor. Du trenger javascript for å se video. Fridjof Haug fra Kviby i Finnmark var en av de siste gjenlevende av dem som kjempet med Alta bataljon våren 1940. I dette klippet forteller han om sine opplevelser fra krigen. Haug ble 98 år og døde i februar i fjor.

– En myte at de utmerket seg

I boka tar Jan Petter Pettersen for seg myter og fortielser om det som skjedde i krigens startfase. Blant mytene regner han forestillingen om at Alta bataljon var general Carl Gustav Fleischers spydspiss.

– Det hevdes at de presset tyskerne tilbake i slag etter slag. Det er ikke en riktig versjon av det som skjedde.

Ifølge Pettersen er det også en myte at Alta bataljon hadde større fysiske og psykiske utfordringer i kamp enn de andre bataljonene.

Mange av soldatene i Alta bataljon kom hjem med store traumer. Kamper på liv og død var for mange vanskelig å glemme. Foto: Lånt ut av Even Blomkvist

– Galt å snakke dem ned

Svein Erik Larsen Ramberg sier det er vanskelig å fremheve den ene bataljonen fremfor den andre under krigens første dager.

Han minner om at dette var menn som hadde gått rett fra det sivile liv til en krigssituasjon, og at de rykket frem i et svært vanskelig og åpent terreng.

– Dette skulle egentlig ha forårsaket mye større tap enn det man ser hos avdelingene. Så det at Alta bataljon snakkes ned, sammenlignet med de øvrige bataljonene, det stiller jeg meg sterkt tvilende til, sier Ramberg.