Flyr ut helikoptervraket

Politiet gjorde seg ferdig med sine kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet sent mandag kveld. Nå skal Statens havarikommisjon for luftfart frakte vrakdelene ut av Skoddevarre like utenfor Alta.

– Vi har i løpet av mandagen fått en mye bedre oversikt enn det vi hadde dagen før. Vi har fortsatt mye igjen, men ikke så mye på ulykkesstedet. Vi vil nok avslutte der i løpet av tirsdag, sa avdelingsdirektør Kåre Halvorsen til NTB etter at han var tilbake fra ulykkesstedet sent i går kveld.

Havarikommisjonen har begynt arbeidet med å frakte vrakdelene ut ulykkesområdet. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Alle seks om bord omkom da helikopteret styrtet lørdag ettermiddag. Det er ennå ikke klart hva som forårsaket ulykken.

Fortsatt flyforbud

Havarikommisjonen får bistand av helikopterselskapet Heliteam til å frakte vrakdelene ut av Skoddevarre.

– Arbeidet med uttransport av vrakdelene forventes å starte i 12-tiden. Transporten vil skje med helikopter fra ulykkesstedet, og delene blir lastet på lastebil på parkeringsplassen nedenfor. Delene vil bli transportert til havarikommisjonens lokaler på Kjeller for videre undersøkelse, sier kommunikasjonsansvarlig i politiet, Silja Arvola.

– Det er fortsatt flyforbud og ferdselsforbud i en radius av 500 meter rundt ulykkesstedet. Ulykkesområdet vil bli ryddet før det frigis for alminnelig ferdsel, sier Arvola.

Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for luftfart har fått hjelp fra franske kolleger i undersøkelsesarbeidet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fått hjelp av produsenten

Statens havarikommisjonen for luftfart har fått hjelp fra franske kolleger til å undersøke vrakdelen. Både representanter fra produsenten Airbus og den franske havarikommisjonen er kom til Alta i går.

– Det er viktig for oss å ha produsenten med på arbeidet på ulykkesstedet. Hvis vi skulle finne tekniske feil ved helikopteret, vil vi kunne se det samme som de som har laget helikopteret. Produsenten har bedre mulighet til å kjenne igjen komponenter som er ødelagte, sa Kåre Halvorsen i havarikommisjonen til NRK i går.

Halvorsen gjorde det klart at det ikke er sikkert de vil kunne redegjøre for alle delene i helikopteret, på grunn av de omfattende ødeleggelsene.