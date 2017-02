Flyekspert spår tøff tid for Fly Viking

– Med ett unntak har det gått dårlig med alle som har forsøkt å starte flyselskap i Norge, sier Espen Andersen, førsteamanuensis ved institutt for strategi Handelshøgskolen BI.

I flere år har han fulgt flybransjen tett.

Espen Andersen, førsteamanuensis ved institutt for strategi Handelshøgskolen BI. Foto: Paal Hellesnes / Firstpoint

Den tidligere Widerøe-piloten Ola Giæver fikk tirsdag sin nødvendige AOC-lisens, som gir tillatelse til å operere som kommersielt selskap.

Andersen sier han ikke kjenner Fly Viking godt, men understreker at det er knallhardt å drive flyselskap.

– Det kan godt være at dette fungerer. Fly Viking skal fly internt i Norge og det forenkler en del ting. Men selskapet har en konkurrent som heter Widerøe, som allerede har et nettverk og en organisasjon. Problemet til flyselskap som starter opp med ett eller to fly er at de har visse faste kostnader som de da må fordele på få flyvninger, sier Andersen.

– Ikke akkurat verdensmetropoler

Fly Vikings planer om oppstart av ruter mellom Svolvær, Tromsø og Hammerfest kommenterer Andersen slik:

– Dette er ikke akkurat verdensmetropoler. Men man kan ikke bare se på hvor stort stedet er, men hvor folk ønsker å fly fra det stedet. Det er godt mulig folk ønsker å fly til Svolvær, men fra hvor?

Andersen viser til Color Air som gikk konkurs 13 måneder etter oppstarten høsten 1998.

– Color Air forsøkte seg på å fly mellom Sandefjord og Ålesund fordi det ikke var noen rute mellom de to byene. Årsaken til at det ikke var en rute mellom Ålesund og Sandefjord var fordi ingen ønsket å fly den.

– Selskapet har en konkurrent som heter Widerøe, som allerede har et nettverk og en organisasjon, sier flyekspert Espen Andersen. Foto: Privat foto

– Hva er styrken til Widerøe?

– Deres primære styrke er at de har en stall med fly som det er vanskelig å få tak i, samt at de har lang erfaring fra anbudskonkurranse. Større selskap er heller ikke interessert i å fly mindre enn 737. Dermed har du en nisje i markedet. Men Widerøe er samtidig et gammelt selskap med en kostnadsutfordring man må gjøre noe med, sier Andersen.

Ordknapp i Widerøe

– Går det an å starte opp et selskap, fly to ruter og gå med overskudd?

– Kanskje. Men du kan ikke kan starte et flyselskap fordi du har lyst til å fly. Du må ha en god businessmodell. Problemet til Color Air var at de hadde lyst til å fly. Flybransjen er den tøffeste bransjen i verden, sier Andersen.

Giævers tidligere arbeidsgiver Widerøe er ordknapp om Fly Vikings oppstartsplaner.

– Vi har en rekke konkurrenter både innenlands og utenlands. Konkurranse er bra, men vi har ingen spesielle kommentarer til at Fly Viking nå starter opp, sier informasjonsdirektør Silje Brandvoll.