Fløy jegere ulovlig – bedt om å betale 500.000 kroner

Det var september i fjor at Luftfartstilsynet mottok flere bekymringsmeldinger om ulovlig flyvning på Finnmarksvidda. I en kontroll noen dager senere – hvor også lokalt politi var involvert – avdekket de flere lovbrudd.

Ett av tilfellene ble anmeldt av Luftfartstilsynet til politiet og gikk blant annet på at selskapet ikke hadde lisens til å ta betalt for frakt av passasjerer.

Over et år senere har politiet kommet med en reaksjon i saken.

– Etterforskningen har avdekket at dette selskapet har drevet med kommersiell lufttransport både sommeren og tidlig høst i 2016, sier politiadvokat Thomas Eliassen Darell til NRK.

Stor bot

Daglig leder i selskapet er derfor ilagt et bot på 20.000 kroner, mens selskapet er bedt om å betale 500.000 kroner til statskassen – for ulovlig fortjeneste.

Foreleggene ble gitt i november, men daglig leder har foreløpig ikke anket eller godtatt forelegget. Forsvarer Trond Biti har ennå ikke hatt mulighet til å gå gjennom saksdokumentene med sin klient, og kan derfor ikke gi noen kommentarer til NRK.

– Av sikkerhetsmessige årsaker har ikke en hobbypilot lov til å ta med seg betalende passasjerer, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Frank Gøran Nordheim. Foto: Luftsfartstilsynet

NRK har forsøkt å få kontakt med daglig leder, uten å lykkes.

Politiet vil eventuelt oversende saken til Indre Finnmark tingrett over nyåret.

– Tilfreds med utfallet

Luftfartstilsynet er tilfreds med avgjørelsen til Finnmark politidistrikt.

– Vi mener det er viktig å følge opp det alvorlige bruddet på reglene for sikker flyvning av passasjerer, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Frank Gøran Nordheim.

– Sikkerheten til passasjerer skal være høyere enn for privatpersoner som driver med flyvning på egen hånd. Derfor stilles det strenge sikkerhetskrav til selskap som driver med passasjertrafikk. Det er ethvert kommersielt flyselskap pliktig til å følge og ha godkjenning for.

Nordheim forteller at det er vanskelig for Luftfartstilsynet å ha fullstendig oversikt over alle ulovlige flyvninger, men at de samarbeider godt med politiet for å få avdekket lovbrudd. I tillegg oppfordrer han publikum til å melde ifra om de mistenker ulovligheter.

– Vi håper at dette vil bidra til en mer seriøs transport av for eksempel jegere på Finnmarksvidda framover, sier Nordheim.