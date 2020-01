Løvland Maskin & transport jobber dag og natt for å ta unna all snøen som har lavet ned i Nordkapp kommune i Finnmark de siste to dagene.

På E69 løsnet det et skred rett foran en av selskapets brøytebiler i fart. Sjåføren klarte ikke stoppe i tide, og ble stående fast midt inni raset.

Det gikk bra med sjåføren, og ingen ble skadet i skredet.

– Han måtte klarte ut av vinduet for å komme seg ut, forteller veivokter i Nordkapp kommune, Ib Nymark.

– Mens vi holdt på å få brøytebilen måket løs fra skredet, gikk det to snøskred til, så da måtte vi bare stenge veien.

– Det har fortsatt å snø gjennom natten, forteller NRKs reporter på stedet, Hanne Nordvåg.

Det er rødt farevarsel for kommunen, med stor fare for snøskred utover dagen, og farevarselet er ventet å vare ut til og med onsdag.

Store mengder snø må håndteres av brøytemannskap i Honningsvåg. Foto: Løvland Maskin & transport AS

Fire isolerte bygder

Nærmere 20 veier i Finnmark er stengt på grunn av uvær og snøskred.

64 mennesker er fortsatt evakuert. Fire bygder er isolert og seks veier stengt på grunn av flere snøskred og fare for nye skred.

– Det er snakk om å evakuere mennesker i de isolerte bygdene, og da vil i så fall Kystvakta og Redningsskøyta bistå i denne evakueringa, sier Nordvåg.

De 64 evakuerte menneskene må foreløpig belage seg på å holde seg borte fra hjemmene sine til torsdag.

Politiet opplyser at de har evakuert nærmere 30 boenheter i det skredutsatte området i Holmbukt. I tillegg ble tre husstander i Kamøyvær evakuert. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Nye vurderinger utover dagen

Natt til tirsdag har det blant annet gått nye snøskred over Nordvågveien utenfor Honningsvåg.

Ingen personer har vært involvert i disse, og det skal ikke ha vært hus i skredområdet. Men veien ut til bygda er stengt.

I løpet av dagen vil det bli gjort en ny vurdering om veien skal åpnes igjen, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Erik Pedersen.

– Det har gått flere snøskred inn mot Nordvågen. Det er ikke så veldig mange husstander der, men de som bor der er isolert.