Flere innvandrerfamilier lever i fattigdom: – De har ikke nok mat

Innvandrere har dårligere levekår enn resten av befolkningen. Det kommer fram i den nye Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn, gjennomført av Statistisk sentralbyrå.

Vadsø er en av de kommunene i Finnmark som tar imot flest innvandrer. Der kjører bryteklubben ut mat til familier som ikke har penger til det selv.

Pengene strekker ikke til

Levekårsundersøkelsen viser at én av fem synes det er vanskelig å få pengene til å strekke til for å dekke de nødvendige behovene i husholdningen.

– I Vadsø er det en ganske stor prosent barn som lever i fattigdom i forhold til normen i Norge, sier Inger Unstad i Vadsø Atletklubb.

Inger Unstad i Vadsø Atletklubb forteller at det er mange barn i Vadsø som lever i fattigdom og som ikke har nok mat. Foto: Tarjei Abelsen

Hun forklarer at barna ikke kan delta på ulike fritidsaktivitet eller gå på kino – rett og slett fordi foreldrene ikke har råd.

Men det finnes likevel noe som er verre enn å ikke ha penger til fotballtrening og kino.

– For noen betyr det faktisk at de ikke har nok mat.

Vadsø Atletklubb omtaler seg som en flerkulturell bryteklubb, men idrettslaget gjør mer enn å samle heder og ære gjennom fysisk utfoldelse.

De kjører nemlig ut mat til de som trenger det.

– Vi har en del foreldre som tar kontakt. En butikk i Vadsø har hjulpet oss i mange år, og hver dag henter vi mat der og kjører den ut til barnefamilier, sier Unstad.

I Vadsø Atletklubb er det flere som henter og kjører ut mat til innvandrerfamilier som trenger det. Fra vestre: Nosibah Almossleh, Inger Unstad, Emma Esbenstein. Bak: Fatima Dzortova. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Alle skal ha penger til mat

I likhet med andre kommuner har Vadsø et introduksjonsprogram for innvandrere med behov for grunnleggende språkopplæring. Det inkluderer økonomisk støtte.

Målet med kurset er å få innvandrere raskt ut i arbeid eller utdanning, forklarer rådgiver Anita Wahl Nilsen som legger til at ikke alle får nok

– Men ikke alle blir riktig inntektssikret av det. De som har veldig høy husleie får supplerende sosialhjelp.

Og de som ikke kommer seg ut i arbeid har rett på sosialhjelp, forteller Nilsen.

– Alle flyktninger i Vadsø kommune skal ha penger til mat.

Les også: Hjelper andre innvandrere å finne jobb

Rådgiver Anita Wahl Nilsen og Vadsø kommune har startet et introduksjonsprogram for innvandrere i kommunen. Foto: Sidsel Vik / NRK

Sammenlikner innvandrergrupper

Til tross for at innvandrere har dårligere levekår enn resten av befolkningen, virker de å være like fornøyd med livet generelt, boligen og jobben som andre.

Levekårsundersøkelsen tar utgangspunkt i intervjuer gjort med 4435 innvandrere fra 12 land. Samt 1049 norskfødte med innvandrerforeldre.

– Vi har sett på levekårene blant innvandrere i Norge, og samtidig sammenlignet deres levekår med befolkningen generelt, forklarer rådgiver i SSB Kjersti Stabell Wiggen.

Wiggen understreker SSB ikke har gjort analyser som kan fortelle noe om eventuelle forskjeller mellom landsdelene.