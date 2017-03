Fiskeri har forsøplet Barentshavet

– Vi hadde ikke regnet med å finne så mye søppel. Resultatet er overraskende, sier Lene Buhl-Mortensen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (IMR).

Havforskningsinstituttet har fått over 16 000 filmopptak gjennom prosjektet MAREANO som kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder.

Langt fra land, midt ute i Barentshavet, har man en fornemmelse av at området er urørt. Undervannskameraene viser at det er langt fra sannheten.

Søppelet kan bli til «øy»

Sammenlignet med søppeløya i Stillehavet, som kan være fire ganger så stor som Norge, kan man ikke si at det er mye søppel i Barentshavet. Søppelmengden er likevel foruroligende.

Lene Buhl-Mortensen er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

Søppelet ser ut til å samle seg i dypere deler av undersjøiske landskap, for eksempel i dyphavsraviner, og på steder hvor det er mye menneskelig aktivitet nær kysten.

– Der har vi funnet 5–6 tonn søppel per kvadratkilometer. Ellers er bakgrunnsmengden 200 kg søppel per kvadratkilometer, sier Buhl-Mortensen.

Hovedparten av søppelet i Barentshavet er koblet til fiskeriaktivitet. Det er snakk om hansker, garn, vaiere og lignende. Mens det tunge søppelet synker mot bunnen, flyter lettere avfall østover.

– Mot øst blir det mer søppel. Med tanke på hvordan havstrømmene går, kan det i en fremtid hvor vi får mer søppel i Barentshavet dannes øyer der, sier Buhl-Mortensen.

LES OGSÅ: Plukket nok søppel på Svalbard til å fylle tre store lastebiler

Under overflaten flyter det i gjennomsnitt 155 kilo søppel per kvadratkilometer i Barentshavet. Foto: Allan Klo / NRK

Jobber for fremskritt

Hvert år havner rundt åtte millioner tonn plastsøppel i havet. I i 2050 vil det, ifølge en rapport fra Verdens økonomiske forum, inneholde mer plast enn fisk. Forsøplingen har fått navnet «det ekte havmonsteret».

Foreløpig er ingen i gang med å rydde på havbunnen, men på overflaten har det blitt iverksatt en rekke tiltak både i utlandet og Norge.

– Vi har årlige tokt for å ta opp tapte fiskeredskaper, og vi oppfordrer fiskere til å ta med søppelet som de finner på havet i land, sier Olav Lekve, kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet.

Han sikter blant annet til prosjektet «Fishing for Litter», et prosjekt hvor eierløst avfall som fiskere får opp under fiske kan leveres gratis til egnede mottaksanlegg for behandling i land.

– Havet er matfatet vårt. Det er ikke bra at det blir forsøplet, sier Lekve.