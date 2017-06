Tida for å bli pensjonist nærmer seg for fisker Petter Gregersen(69) i Berlevåg.

Fiskekvota for enmannssjarken hans er verdt flere millioner kroner, og vil trolig bli solgt ut av fylket.

Det salget skjer med tungt hjerte.

– Det er blitt så galt nå at jeg ikke liker å tenke på det.

– Betyr utsiktene til å bli mangemillionær ved å selge til markedspris noe for deg?

– Nei, jeg har innretta meg sånn at jeg egentlig ikke trenger de pengene, sier Gregersen.

KRITISK: Fisker Petter Gregersen sier at han ikke trenger millionbeløp for kvota for pensjonisttilværelsen. Foto: Bård Wormdal / NRK

Torsk for titalls millioner

Flere fiskere i Berlevåg nærme seg pensjonsalder og er i samme situasjon som han.

Det siste året har Finnmark mista 46 fiskekvoter ut av fylket og fått ni fiskekvoter inn, etter at det ble tillatt å selge kvoter på tvers av fylkesgrensene i nord. Det viser tall fra Fiskeridirektoratet.

Det betyr at retten til å fiske over 2000 tonn torsk er gått ut av fylket siden i fjor sommer.

Bare førstehåndsverdien av de tapte fiskerettighetene for torsk er på omlag 40 millioner i året med dagens priser. I tillegg kommer verdien av andre fiskeslag som sei og hyse.

Fiskeridirektoratet forventer ikke at kvotestrømmen vil snu.

Også større fartøy

Berlevåg står også foran tap av et større kystfartøy, Reinbøen, med alvorlige konsekvenser for hele lokalsamfunnet, sier eieren Terje Andersen.

– For det første er det seks arbeidsplasser ombord som forsvinner. Det samme gjør all skatten kommunen får fra båten, sier han og fortsetter;

– Båten har også ti egnere som vil bli uten arbeid. Dette er etter min mening en katastrofe for hele Berlevåg kommune, sier Andersen.

UT AV FINNMARK: Reinbøen med et mannskap på seks ombord har i tillegg 10 egnere på land. Alt dette vil trolig forsvinne ut av Finnmark. Foto: Bård Wormdal

– Hele regelverket må endres

Selve båten Reinbøen er nærmest verdiløs, men kvotene er verdt mellom ti og tolv millioner kroner. Verdien er tidoblet siden båten ble kjøpt i 1997.

Penger for kvote som Andersen ved salg kan putte i egen lomme, men altså med stor fare for å radere mange arbeidsplasser i hjemkommunen.

Andersen mener det er på høy tid å endre på hele regelverket.

– Jeg har sett fra dag én da de begynte med kvoter at vi kom til å tape her oppe. Vi har for lite pengesterke samfunn som kan være med på å by og kjøpe på det her.

Han mener at når kapitalen skal regjere, så er det veldig enkelt å se hvor det bærer hen med kvotene.

– Politikerne vi har i Finnmark må sette seg ned for å se på ei løsning. For det er garantert at Finnmark vil bli avmagra der de største kvotene forsvinner, sier fisker Terje Andersen.