Fiskebonanza langs kysten: – Nesten bedre enn kvinnfolk

All fisk som selges og kjøpes «på første hånd», altså fra fisker til en fiskekjøper skal omsettes via et salgslag. Omsetningen som registreres gjennom Norges Råfisklag er altså et mål på deres aktivitet.

Ved organisert førstehåndsomsetning av råfisk og viltlevende marine ressurser skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring.

Råfisklaget er organisert som et samvirke. Etablert i 1938 og regulert gjennom Fiskesalslagslova, har laget ansvar for førstehåndsomsetning og fastsettelse av minstepris for villfanget norsk sjømat fra Nordmøre til og med Finnmark.

Kilde.