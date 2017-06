Fire personer arrestert – skal ha forsøkt å krysse grensa ulovlig

De marokkanske personene er mistenkt for å ha forsøkt å krysse grensa ved Storskog ulovlig. Russlands sikkerhetsmyndighet, FSB, har satt i gang etterforskning, melder nettstedet The Independent Barents Observer.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan de forsøkte å ta seg over grensen, og hvor de ble pågrepet.

Grensekommissær Roger Jakobsen opplyser at de ikke har fått informasjon om hendelsen.

Han antyder at det trolig ikke har skjedd nært grensen, fordi russiske myndigheter har opplysningsplikt om slike hendelser skjer i nærheten av norsk grense.

– Vi har registrert nyheten, men har ikke hørt noe om det selv. Vi har jevnlig dialog med russisk part, og har nå bedt om informasjon om hendelsen, sier Jakobsen.

En «stille grense»

Siden Norge ble med i Schengen i 2001, har det bare vært fem kjente forsøk på å krysse grensen ulovlig her, skriver nettstedet.

På den russiske siden av grensen er det et alarmsystem som fanger opp bevegelser i hele grensesoneområdet. Hvis en person forsøker å klatre over gjerdet, utløses det en alarm som gir signaler til grensevakten.

Bildene av asylsøkere som kom syklende over grensen fra Russland til Norge ble kjent over hele verden høsten 2015. Foto: Anders Stang Lund / Politiet

Den arktiske ruten

Den norsk-russiske grenseovergangen var sentral i slutten av 2015, der om lag 5.500 innvandrere kom syklende for å søke om asyl under flyktningkrisen i Europa.

Det kom hundretalls over grensen hver dag, fram til 30. november 2015. Da sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut en instruks som ga norske grensekontrollører rett til å vurdere asylsøkernes ID-papirer allerede før de forlot det russiske området.

I samme periode vedtok Stortinget en ny asyllov, som lagde en rekke innstramminger i utlendingsloven.

Etter det har det knapt kommet noen over asylsøkere til Norge over Storskog. Den nye utlendingsloven ble gjort midlertidig, for to år. 19. november i år går loven etter planen tilbake til opprinnelig stand.