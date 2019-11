Fire nye pågripelser i kongekrabbeliga

Det har blitt aksjonert en rekke steder i Øst-Finnmark i løpet av torsdag kveld og fredag morgen. Etter det NRK kjenner til satt flere av de siktede fredag ettermiddag i avhør hos politiet. Det er ukjent hvordan de stiller seg til siktelsene.

Den attraktive kongekrabben har vært handelsvare for det ulovlige nettverket som politiet i Finnmark har rullet opp. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Etterforskningsleder, politioverbetjent Torstein Pettersen ved Finnmark politidistrikt, vil ikke kommenter NRKs opplysninger om de siste aksjonene.

Det totale antallet siktede i Finnmark er dermed oppe i fjorten personer. Totalt dreier det seg trolig om minst tjue siktede på landsbasis.

Det er gjort pågripelser både på Sør- og Østlandet, i tillegg til Troms og Finnmark. Fra tidligere er det kjent at politiet har tatt beslag i både utstyr og penger, samt flere tonn kongekrabbe.

Politiet har blant annet tatt beslag i en hurtiggående båt. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Omfattende leverandørnett

Nettverket som ifølge politiet står bak det ulovlige kongekrabbesalget har vært virksomme i minst ti år. Etter det NRK forstår kan de i løpet av disse årene ha hatt en omsetning på flere titalls millioner kroner. Politiet vil heller ikke kommentere disse opplysningene.

Biler som tilhører det kriminelle nettverket skal ha fartet rundt kysten i Øst-Finnmark og samlet inn kongekrabbe, som så har blitt fraktet til ett eller flere lagre i Finnmark.

Politioverbetjent Torstein Pettersen er leder for etterforskningen ved Finnmark politidistrikt. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Den kongekrabben vi har beslaglagt ser ut til å være frosset umiddelbart etter fangst, og så pakket. Deretter er den sendt til sentrallagre i Finnmark, hvor kongekrabben har blitt emballert og hentet med vogntog og sendt sørover, sier Pettersen.

Helga Pedersen (Ap) er rystet over det kriminelle nettverket som nå rulles opp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Rystet over svartfisket

Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen (Ap), er rystet over opprullingen politiet i Finnmark har gjort.

– Dette er helt forferdelig, det setter arbeidsplassene til lovlydige fiskere i fare. Og så er det åpenbart veldig store verdier som blir unndratt beskatning. Det rammer velferden for alle oss andre, sier Pedersen.

Hun er sterkt kritisk til kjøpere av den ulovlige kongekrabben.

– Det er viktig at folk holder seg for god til å kjøpe svart. Det som for den enkelte ser ut som småtteri kan jo i sum ha et ganske stort omfang.

Politiet har frigitt dette bildet av kongekrabbebeslaget de gjorde sist uke. Foto: Politiet

Ulike salgsmåter

Kongekrabbeligaen skal ha omsatt på en rekke ulike måter. Politiet mener småsalg via sosiale media også kan ha vært en av salgsformene brukt.

– Det er solgt i både større og mindre kvantum, og enkelte har muligens også delt det med andre som har drevet småsalg. Vi ser ikke bort fra at denne krabben har nådd både restaurantbord og andre utsalgssteder for fisk og sjømat, sier Pettersen.