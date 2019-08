Fire døde, én savnet, én skadd i helikopterstyrt

Helikopteret styret lørdag ettermiddag sørvest for Alta, ved fjellområdet Skoddevarre. Den første meldingen om ulykken kom klokka 17.06 lørdag ettermiddag. Hovedredningssentralen (HRS) bekrefter at helikopteret som har styrtet sørvest for Alta tilhører Helitrans og opererer ut fra Alta.

Ifølge Hovedredningssentralen er det en nødpeilesender om bord som har blitt utløst. Det har ikke kommet noen nødmelding fra mannskapene om bord.

Det skal ha vært seks personer om bord helikopteret. Fire er bekreftet omkommet, én har fått behandling på stedet og én er foreløpig savnet.

To helikoptre og mannskaper på bakken er sendt inn i området utenfor Alta for å ta rede på hva som har hendt med helikopteret som har styrtet. Foto: Andrè Bendixen / NRK

Redningshelikoptre og ambulanse er på stedet, og Jan Espen Severinsen ved Hovedredningssentralen sier at det gjøres søk etter personen som ikke er gjort rede for.

– Én person er også flydd til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), sier han.

Pressevakten ved UNN opplyser at de venter helikopter med én skadd inn rundt kl. 19.30. De vet ingenting om tilstanden på den skadde personen så langt.

Helikopterturer under festival

Musikkfestivalen Høstsprell blir arrangert denne helgen, rett ved ulykkesområdet. Helitrans har tilbudt flyturer til festivaldeltakere – et tilbud de også har gitt tidligere år.

Kveldens konserter er nå avlyst på grunn av ulykken. Men festivalen melder på Facebook at de holder dørene åpne, slik at de som ønsker å være sammen i kveld har muligheten til det.

Ifølge reporter på stedet skal det bli holdt et informasjonsmøte i regi av festivalen i kveld. Et kriseteam er på vei til stedet.

Varaordfører i Alta Anita Håkegård Pedersen (SV) sier at kommunen sitter i krisemøte nå. De vil ikke gi noen ytterligere kommentar til NRK på dette tidspunktet.

Ambulanse og brann er på plass ved ulykkesstedet. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Tenkte dette kan ingen overleve

Ifølge vitner som Altaposten har snakket med, stod det svart røyk og flammer opp fra fjellet idet helikopteret styrtet. I etterkant kom det fem-seks små eksplosjoner.

– Jeg tenkte at dette kan ingen overleve, sier Kjell Arne Knutsen, som var i nærheten for å spille golf, til avisen.

– De fløy veldig lavt, kom fra nord og svingte opp mot skråningen før det skjedde. Jeg så ikke direkte på helikopteret da det eksploderte.

Fire helikoptre sendt ut

To helikopter, et Sea King redningshelikopter fra Lakselv, et ambulansehelikopter fra Tromsø har blitt sendt til stedet. Redningsmannskaper har tatt seg til ulykkesstedet på firhjulinger for å se hva som har hendt. Det skal ha vært vanskelig å komme seg til ulykkesområdet.

Ambulanse og brann er også på stedet.

Norske Redningshunder bistår med to redningshunder i forbindelse med styrten. Disse blir fraktet ut til ulykkesstedet med et Sea King redningshelikopter. Røde Kors skal også være på stedet.

Severinsen opplyser om at det er tilstrekkelig med redningsmannskaper i området. En brann i området ble også raskt slukket.

Helitrans har helikopterbase i Alta, daglig leder Richard Simonsen sier de jobber på spreng med å finne ut hva som har skjedd.

– Jeg mangler oversikt over situasjonen nå, men jobber med det.