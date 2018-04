Finnmarks største by kan hamne i Troms: Frp vil ha ekstra folkerøysting

– Vi ligg jo nærare Troms enn Vadsø. Vi har vel så mykje å tene på å samhandle med Troms på mange område, seier leiar i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen.

Stortinget sine to vedtak frå i fjor om at Finnmark skal slå seg saman med Troms frå 1. januar 2020, har ført til ei svært oppheita stemning i Finnmark denne vinteren.

– Tilbakemeldinga frå mannen i gata er at no kan ikkje Frp lenger sitje og vente lenger. Vi kan ikkje la oss køyre over av makteliten i Aust-Finnmark. Derfor tek vi grep og vil ha folkerøysting, seier Odd Erling Mikalsen, leiar i Alta Frp. Foto: Eskil Wie Furunes

Både politikarar, kjendisar og andre innbyggjarar har tatt til orde for at Finnmark bør halde fram som eige fylke. Og midt i mars bestemte fylkestinget å setje samanslåingsprosessen med Troms på vent – heilt til innbyggjarane har fått sagt sitt i ei folkerøysting 14. mai.

Ikkje alle i Finnmark er for å reversere samanslåinga med Troms. Men skulle Finnmark likevel få halde fram som eige fylke, vil altså Alta Frp at fylkets klart største by i staden sluttar seg til Troms.

Og det bør avgjerast i ei ekstra folkerøysting 14. mai, same dag som innbyggjarane i heile fylket skal ta stilling til samanslåinga med Troms.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Alta kan like greitt sjå seg til Troms enn Vadsø, meiner Alta Frp.

Uvêret argument for Troms

Ein del av grunnlaget for utspelet er uvêret i Nord-Norge denne påska. I fleire dagar var det til dømes umogleg å kome seg med bil frå Alta til Hammerfest, der sjukehuset i Vest-Finnmark ligg.

Fleire byar og bygder i Nord-Norge vart isolerte i påska som ein følgje av uvêr – og spesielt mange ras. Her ser vi raset ved Stallgargotunnelen i Kvalsund kommune, eitt av rasa som gjorde at ein ikkje kunne køyre bil mellom Alta og Hammerfest.

– Dei sit der på eit varmt kontor i Oslo og ser at det er 14 mil frå Hammerfest. Her kan det ikkje vere meir enn eitt sjukehus, tenkjer dei. Men dei har ikkje sete vêrfaste i ein bil over Sennalandet. Det er kvardagen til altaværingane. Derfor må vi vurdere om det er betre å ha UNN (sjukehuset i Tromsø) som lokalsjukehus for Alta framfor Hammerfest, meiner Mikalsen.

– Forslaget til Frp er sprekt. Men eg trur det er klokast å halde oss til éin ting om gongen. Dessutan trur eg ikkje Alta har økonomi til å gå inn i Troms. Då blir vi ein del av Nord-Troms. Då får vi langt dårlegare kommunale tilskot enn vi gjer i dag, meiner Trine Noodt, gruppeleiar i Alta Venstre. Foto: Eskil Wie Furunes

Blanda tilbakemeldingar

Utspelet til Frp-leiaren møter blanda tilbakemeldingar blant dei andre politiske partia i Alta.

Gruppeleiar for Venstre, Trine Noodt, meiner det er eit sprekt forslag å inkludere fleire forslag i ei folkerøysting. Men ho trur ikkje Alta har økonomi til å bli ein del av Nord-Troms.

Høgre-leiar i Alta, Laila Davidsen, synest ikkje noko om å halde endå ei folkerøysting 14. mai. – Det kostar både tid og pengar. No må vi heller sjå framover og jobbe for ein best mogleg region saman med Troms, meiner Davidsen. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Høgre-leiar Laila Davidsen meiner på si side at politikarane i Finnmark må sjå framover og jobbe for ein best mogleg region saman med Troms, i staden for å heile tida legge inn nye snubletrådar.

Alta-ordførar Monica Nielsen (Ap) synest det er svært interessant at det er nettopp Frp som kjem med forslaget om ei ekstra folkerøysting 14. mai.

– Om Frp har fått signal frå eiga regjering om at dei er i ferd med å snu, så håper eg vi får den informasjonen relativt kjapt. Vedtaket om samanslåing er gjort to gonger i Stortinget. Problemstillinga er først aktuell om Finnmark held fram som eige fylke, seier Nielsen.