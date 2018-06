Finnmarkingene anmelder dobbelt så mange voldtekter som i resten av landet

Kripos-rapporten Voldtektssituasjonen i Norge 2017 viser at Finnmark har desidert flest voldtektsanmeldelser sett i forhold til folketallet. Hyppigheten er nesten dobbelt så høy som i nabofylket Troms, og nær fire ganger så høy som i Hedmark og Oppland.

Se hvordan ditt politidistrikt ligger an i tabellen nederst i saken.

Politiet kan ikke si noe sikkert om årsaken til at enkelte politidistrikt skiller seg ut på statistikken over anmeldte overgrep. De tror likevel deler av forklaringen kan være at folk har lav terskel for å gå til politiet.

– Det har lenge vært en trend at Finnmark ligger høyere enn resten av landet når det gjelder sedelighetssaker. Derfor er vi mer «på», og vi har satset synlig mot sedelighetsforbrytelser. Det er kanskje kortere vei til politiet her enn andre steder, sier påtaleleder i Finnmark, Morten Daae.

Mer vold i nordlige samfunn

Påtaleleder Morten Daae sier Finnmark politidistrikt har satset synlig mot sedelighetsforbrytelser. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

I fjor var det 62 anmeldte voldtekter i Finnmark. Det tilsvarer 0,81 anmeldelser for hver tusende innbygger. Det samme tallet for nabofylket Troms er 0,44, og for hele landet 0,37. Finnmark har ligget dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet i flere år.

Morten Daae kan ikke utelukke at det er flere seksuelle overgrep i Finnmark, slik det generelt er mer vold i nordlige samfunn.

– Dette ser man også i andre arktiske strøk. Vi finner det samme på Grønland, nord i Canada og i Alaska sammenlignet med resten av USA. Svenske og finske kolleger i Sverige og Finland sier det samme: Det er mer vold i nord, forteller Daae.

Etterlyser målrettede tiltak

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) har engasjert seg i overgrepssaker, og vil ikke spekulere i årsakene eller stemple noen. Men han viser til en fersk rapport fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som viser at svært mange samiske kvinner har vært utsatt for vold og overgrep.

Petter Eide mener det trengs mer kunnskap og forebygging. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Rapporten slår fast at det skyldes kulturforskjeller. Politi og hjelpeapparat kjenner i for liten grad til samiske forhold. Det gjør at de ikke kommer med forebyggende tiltak. Det er en del av forklarigen som kommer opp, sier Eide.

Hva som er situasjonen for den øvrige befolkningen, vil ikke Eide mene noe om, men han sier tallene viser behovet for å styrke politiet og hjelpeapparatet.

– Jeg skal være forsiktig med å fastslå hva som ligger bak tallene, men det er selvsagt noe vi er nødt til å finne ut av, før vi kan sette inn de gode og målrettede tiltakene.

Voldtektsanmeldelser i 2017 Oslo politidistrikt 347 Øst politidistrikt 260 Vest politidistrikt 239 Sør-Øst politidistrikt 230 Sør-Vest politidistrikt 156 Nordland politidistrikt 150 Trøndelag politidistrikt 148 Møre og Romsdal politidistrikt 119 Innlandet politidistrikt 90 Agder politidistrikt 89 Troms politidistrikt 73 Finnmark politidistrikt 62 Kripos 5 Totalsum 1968