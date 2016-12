Finnmarking frikjent for drap i Sverige

Skellefteå tingsrett mener mannen ikke handlet forsettlig da en svensk mannen ble drept 9. oktober i Skellefteå.

Drapet skjedde i sentrum av byen Skellefteå på den svenske østkysten 9. oktober.

Ifølge svensk politi knivstakk nordmannen den svenske 20-åringen til døde med et stort antall knivstikk. Politiet mener nordmannen og en kamerat ble forsøkt ranet for penger da de ville kjøpe narkotika av den drepte 20-åringen og tre andre personer. Disse tre, to kvinner og en mann, er tiltalt for ransforsøk.

Drapet skjedde ved Morö Backe torg i Skelleftå. Foto: SVT

Handlet i nødverge

Torsdag meldte Skellefteå tingrett at 25-åringen er sluppet fri.

Forsvarsadvokaten har hele tiden hevdet at hans klient handlet i nødverget, og at han skal frifinnes.

– Jeg kan ikke tolke tingrettens beskjed på noen annen måte enn at min klient kommer til å frikjennes. Domstolen har hørt på de argument som min klient har lagt frem, at han har handlet i nødverge, sier Jens Nystrøm til norran.se.

Påstand om 10 års fengsel

Aktor Andreas Nyberg la ned påstand om 10 år fengsel for finnmarkingen som står tiltalt for drap i den svenske byen Skellefteå. Det skriver SVT om rettssaken som ble avsluttet fredag.

Nordmannen knivstakk den svenske mannen 10 ganger, men hevder det var i selvforsvar.

– Den tiltalte medgir at han har knivstukket mannen, men han gjorde dette for å beskytte seg selv, sa nordmannens advokat Jens Nyström i tingretten.

Knivstakk hverandre i et basketak

I tingretten kom det fram at det var den svenske mannen som først knivstakk nordmannen. Finnmarkingen og en norsk kamerat av han kom til Morö Backe torg i Skellefteå for å kjøpe narkotika av den drepte og tre andre venner av svensken. Det hele gikk imidlertid fryktelig galt og svenskene forsøkte så å rane nordmennene for penger.

Nordmennene forsøkte å flykte fra plassen i en bil, men den drepte, som var iført finlandshette og bar på en kniv, åpnet bildøra til den tiltalte og knivstakk han opp til ti ganger. Nordmannen kom seg ut av bilen og knivstakk så den svenske mannen ti ganger, der ett av stikkene var dødelig.

Den drepte ble kjørt til sykehus, men døde etter kort tid av skadene. Mannen mistet tre til fire liter blod på kort tid, kom det fram i rettssaken.