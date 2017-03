Finnmarking arrestert – trodde han skulle møte 13-årig jente

Organisasjonen drives av tre menn som bruker falske profiler for å avsløre mulige overgripere.

Siden senhøsten har de sørget for at i alt 15 menn er arrestert på vei til møte med barn, ifølge Stefan Dahlgren. Han forteller at mannen har hatt kontakt med tre ulike profiler de har på et chatteforum.

– Han sa til den ene «jenta» at hun kunne få 6000 kroner for å gå ut og shoppe en dag og overnatte på hotellet hans. Etter en tid sendte han melding med «beklager, du er for ung».

Mannen tok deretter kontakt med to andre profiler, begge 13 år gamle jenter, med lignende tilbud. Etter en stund kom han tilbake til den første.

Prøvde å stoppe ham

– Vi svarte tilbake: «Men du sa jeg var for ung?» Vi prøvde egentlig å hjelpe ham til å stoppe. Men han fortsatte, ville bo på hotell sammen, kose litt, kanskje kysse litt. Han snakket ikke direkte om hva han skulle gjøre seksuelt, men det ligger i kortene når du vil ha med et barn på hotellrommet og snakker om kyssing, sier Dahlgren.

Barnas Trygghet hadde på forhånd kontaktet politiet. Da mannen dukket opp på Oslo S som avtalt, kom to patruljer og tok ham med seg, sier Dahlgren.

Roger Hjertø ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt bekrefter at Barnas Trygghet har bidratt til at en voksen mann er pågrepet, men han vil ikke si noe mer om mannens tilhørighet.

Omstridt

Metodene til Barnas Trygghet er omstridte. Marius Dietrichson, leder av forsvarergruppa i Advokatforeningen, sa til NRK onsdag at organisasjonen selv risikerer å gjøre noe kriminelt.

– Etter omstendighetene vil de som står bak dette også kunnes straffes idet de fremmer aktivitet knyttet til seksualisering av barn, sa Dietrichson.

I en rettsstat straffes man ikke for overgrep man lokkes eller lures til å begå, mener han.

– Lokker ingen

Men Stefan Dahlgren i organisasjonen sier at de verken lokker noen eller seksualiserer barn.

– Vi oppfordrer aldri disse mennene til å snekke om sex. Vi besvarer alt seksuelt med emojis, «æsj» og sånt. Hvis kritikerne hadde sett loggene våre, ville de sett at vi ikke gjør dette for å lokke noen, sier han.

Dahlgren mener mye av problemet ligger i et lavt straffenivå, som gjør at politiet ikke prioritere saker med såkalt grooming.

Responsen fra politiet er todelt, sier han: Det er oppfordringer om å stå på fra patruljene som jobber på gata og enkelte politiadvokater, men skepsis fra folk høyere i politiledelsen.