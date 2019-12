Finnmark er uten ambulansefly - leger føler seg lurt

Luftambulansen trappet 20. desember ned på ekstraflyene fordi de anså beredskapen som god nok. Alle flyene var da tilbake i normal drift.

Siden den tid har det blitt meldt inn en rekke beredskapsavbrudd på ambulanseflyene. I Finnmark var de tre flyene utilgjengelige til sammen 15,5 timer på julaften. 1. juledag opplyser Luftambulansen selv om at flyene i nord var utilgjengelige totalt 38 timer.

2. andre juledag står samtlige fly på bakken i Finnmark, ifølge Luftambulansen selv.

Det er realiteten kommunelegen i Berlevåg Hanne Lossius må forholde seg til på vakt i jula.

– Svært kritisk

– Det har heldigvis vært ei rolig jul til nå. Jeg håper bare ikke vi får behov for fly, sier hun.

Men statistisk sett har de behov for fly, også i jula. Kommunelegen frykter hjelpen ikke vil komme om den trengs, og mener situasjonen skaper enorm usikkerhet for både ansatte og pasienter.

– Nok en gang sitter vi i Øst-Finnmark uten et ordentlig tilbud. Det er uakseptabelt.

Kommunelege i Berlevåg Hanne Lossius ser svært alvorlig på situasjonen i luftambulansen: – Med de avstandene vi har er luftambulansen for oss som det en vanlig ambulansebil er for andre i helsevesenet, sier Lossius. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Håper helikopteret er ledig

Lossius er ikke den eneste legen som reagerer. Kommunelegen i Gamvik og Lebesby, Jan Eggesvik, har tidligere gått kraftig i rette med de ansvarlige for luftambulansetjenesten.

Nå har han sendt et brev til helseminister Bent Høie, der han advarer sterkt mot å fjerne ekstratiltakene – som blant annet Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes. Det skal etter planen være tilgjengelig frem til midten av januar.

Uten helikopteret tror både Eggesvik og Lossius det ville blitt langt flere alvorlige avvik i tjenesten.

– De innleide ekstraflyene kan ikke lande på kortbanenettet her, så vi håper bare på at Bell-helikopteret er ledig om noe skulle skje, sier Lossius.

For tre uker siden måtte Babcock sette fem fly på bakken. Årsaken var tekniske problemer. Forrige uke var alle flyene tilbake i drift. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Flere syke piloter

Driftssjef i Babcock Hilde Sjurelv sier de store avvikene i Finnmark de siste dagene skyldes sykdom.

Ifølge Babcock var flere av pilotene i Alta syke på julaften. I tillegg har det manglet sykepleier i Kirkenes både på dagtid julaften og 1. juledag.

1. juledag har Babcock hatt sykdom blant piloter både i Alta og Kirkenes. Kirkenes var også rammet av sykdom natt til 2. juledag, og flyet ble igjen utmeldt.

– Flere leger er bekymret for den nåværende beredskapen. Har de grunn til det?

– Vi gjør det vi kan for å erstatte piloter som melder seg syke, men når flere blir syke samtidig i julehøytiden er det en utfordring både å finne erstattere og å få dem frem til basen med rutefly, sier Sjurelv.

2. Juledag publiserte Babcock følgende pressemelding:

"Flere piloter ved ambulanseflybasene i Kirkenes og Alta har blitt rammet av sykdom. Dette vil redusere tilgjengeligheten for ambulansefly de nærmeste dagene. For å kompensere for redusert beredskap leier Babcock inn et ekstra jetfly fra Sverige som vil være på plass i Alta i løpet av dagen".

Lossius mener det blir for enkelt å skylde på sykdom.

– Man må kunne dekke inn sykdom hos personell. Det gjør man alle andre steder i helsevesenet. Vis meg en legevakt i Norge som stenger på grunn av sykdom. Slik kan vi ikke ha det i akuttmedisinsk beredskap, sier Lossius.

– Må få en løsning som fungerer

Kommunelegen Lossius mener det er irrelevant hvem som flyr – så lenge de kan lande og levere den tjenesten de skal.

– Nå må alle involverte legge all politisk prestisje til side og jobbe sammen mot en felles løsning som fungerer over tid, ikke bare som et lappeteppe. Pasientene i Nord-Norge betaler faktisk skatt for dette. Vi kan ikke leve med å ha det sånn som dette lenger.

Hun mener ansvaret nå ligger på regjeringens skuldre.

– Vi kan ikke ha en beredskap som belager seg på at folk forhåpentligvis er friske. Det er en arroganse vi stanger hodet mot om og om igjen, sier Lossius.

Nytt personell

Kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansen HF Knut Haarvik sier de er kjent med at alle fly i Finnmark står.

– Vi skjermer derfor våre kortbanefly i Tromsø og Bodø for å kunne håndtere eventuelle akutte oppdrag i Finnmark og Nord Norge. Samtidig bruker vi tjenestens andre fly til å håndterer andre oppdrag, sier Haarvik.

Han sier de og har fått opplyst at årsaken er akutt sykdom i besetningen.

– Babcock jobber med å få inn nytt personell. Men på grunn av høytiden går det få rutefly til Finnmark, så det forventes at dette tar noe tid.

Haarvik sier de fortløpende vurderer situasjonen og ser an hvordan Babcock nå løser saken.

- Nå avvikles det ferie ved sykehusene. Det er derfror langt færre oppdrag for flyene å løse enn i en normal og hektisk uke. Men situasjonen har høy prioritet og overvåkes nøye.

I tillegg til Forsvarets Bell helikopter i Kirkens har Luftambulansetjenesten HF også leid inn et ekstra jetfly som skal være på vakt fra og med i dag til og med 5 januar.

- Akkurat nå står også det på grunn av teknisk feil og vi vet ikke sikkert når det er et tilbake i beredskap.