September er "sjekkdeg-måneden" for livmorhalskreft. Derfor ønsket Hammerfest kommune å gjøre noe med statistikken som viser at kvinner i Finnmark er dårligst til å ta celleprøve som kan hindre utvikling av livmorhalskreft. De inviterte derfor alle kvinner i kommunen til å få utført gratis test.

39 kvinner møtte fram, og kommuneoverlege i Hammerfest Sonni Schumacher, forteller at de har fått tilbakemelding om at dette var et bra initiativ.

– Det flere sa var at det her var jo ikke så ille. Flere sa også at de skulle ønske dette kunne bli et tilbud som kom flere ganger.

Utstyret for å ta celleprøve av livmorhalsen finnes på alle legekontor. Foto: Krista Lien Indrehus / NRK

Hektisk hverdag og lange avstander

I Finnmark er det seks av ti kvinner som tar celleprøve hvert år, mens i Rogaland som er de flinkeste til å sjekke seg, er det syv av ti kvinner som tar prøven.

Seksjonssjef i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross, sier kvinner i Finnmark oppgir flere årsaker til at de ikke tester seg for livmorhalskreft.

– Tidspress rundt arbeid, barn eller andre forpliktelser som gjør det vanskelig å prioritere egen helse i en hektisk hverdag, er noe som trekkes frem. Vi glemmer at denne timen skulle vi egentlig ha bestilt, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Seksjonssjef i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross, tror lange avstander er en av flere årsaker til at mange kvinner i Finnmark glemmer å teste seg for livmorhalskreft. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Hun tror også store avstander kan gjøre det vanskelig for noen kvinner å få tatt celleprøve i Finnmark.

– Da er det viktig å huske på at dette på en måte er en forsikring. Det kan være med å oppdage kreft og dermed redde liv.

Ustabile fastleger og mangel på gynekologer

I løpet av et år får rundt 300 norske kvinner diagnosen, og rundt 70 dør av den. Rundt 4000 kvinner i Norge behandles hvert år for forstadier til kreft.

Kommuneoverlege i Hammerfest kommune Sonni Schumacher, sier store avstander kan være en grunn, men hun har også andre teorier for hvorfor kvinner i Finnmark er dårligst til å ta celleprøve.

– Vi har ingen privatpraktiserende gynekologer, i hvert fall ikke her i Hammerfest. Det finnes lenger sør i landet. Da går det an å gå direkte til gynekologen, få gjort undersøkelsen, og få oppfølging der. Litt ustabil fastlegedekning kan også være en grunn til at færre sjekker seg, mener Sonni Schumacher.

Oppfordrer alle kvinner til å ta celleprøve

Men selv om 39 kvinner tok celleprøve i Hammerfest nylig, er det fortsatt lang vei igjen mener Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen. Budskapet hennes er klart.

– En enkel celleprøve kan avsløre celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft. Ved å sjekke seg, kan man oppdage forstadier til kreft. Kvinner som aldri har sjekket seg, eller det er over tre år siden sist, må gå å ta en celleprøve, sier Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.