Finnmark Ap med soleklart nei til Troms

Det skjedde under årsmøtet til Finnmark Ap i Kirkenes søndag føremiddag.

Det var representantar frå AUF og Alta som røysta imot. Vedtaket er uansett ein stor siger for ein profilert politikar som Helga Pedersen, tidlegare nestleiar i Ap.

– Eg er glad for at Finnmark Ap på ein så tydeleg måte har sagt nei til denne avtalen, for det ville ha betydd ei storstilt flytting av makt ut frå Finnmark. Avtalen ville også gitt ein veldig dårleg start på den nye regionen, seier Pedersen til NRK.

– Kan ikkje bli verre

Pedersen er i dag leiar i Tana Ap. Ho presiserer at jobben ikkje er gjort enno.

– No må vi legge press på regjeringa for å sikre at dei innfrir dei løfta dei gav før valet, at Finnmark skulle få ein balansert løysing. Om det ikkje skjer, må regjeringa gå tilbake til Stortinget og oppheve vedtaket om tvangssamanslåing.

– Men risikerer ikkje Finnmark med dagens vedtaket å få ein dårlegare avtale enn Gardermoen-avtalen?

– Slik eg ser det kan vi for det første ikkje få ein avtale som er dårlegare enn den vi har på bordet. På den andre sida vil det eventuelt setje regjeringa i eit svært dårleg lys, sidan dei før valet lovde ei balansert løysing med omsyn til fordeling av arbeidsplassar og makt, seier Pedersen.

Troms ikkje overraska

Cecilie Myrseth, leiar i Troms Ap, er på plass under helgas årsmøte i Kirkenes som gjest. Ho er ikkje overraska over det soleklart nei-et frå Finnmark Ap.

– Nei, dette har vi sett kome i fleire veker. Dette er eit uttrykk for misnøye med tvangssamanslåinga og mangel på arbeidsoppgåver som er lagt på bordet, seier Myrseth til NRK.

Under debattane i Kirkenes laurdag vart det kome med fleire harde karakteristikkar mot representantar frå Troms sin delegasjon i forhandlingane. Fylkesvaraordførar Ragnhild Vassvik nytta uttrykk som «arrogant» og «usolidarisk».

– Eg aksepterer ikkje slike uttrykk. For dei stemmer ikkje. Vi har kome i ein vanskeleg situasjon som vi skal gjere det beste ut av, seier Myrseth.

Og legg til:

– Eg trur ikkje det først og fremst handlar om misnøye med Troms. Det er Høgre, Frp, Venstre og KrF som har bestemt samanslåinga. Så det er dit sinnet må rettast. Men det er jo alltid lettast å ta dei som ligg nærast, seier Myrseth.

Cecilie Myrseth er leiar i Troms Ap og stortingsrepresentant. Ho tala under Finnmark Ap sitt fylkesårsmøte i Kirkenes denne helga. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fylkestinget seier nei

Sidan Arbeidarpartiet manglar berre éi røyst på å ha fleirtal i fylkestinget i Finnmark, var det lenge knytt stor spenning til søndagens vedtak. Fylkestinget tek opp saka seinare i mars.

At Ap i Finnmark seier nei til avtalen betyr etter alt å døme at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (Høgre) må gripe inn i den betente konflikten mellom Finnmark og Troms.

Det er vedteke at dei to fylka skal slå seg saman frå 1. januar 2020.

Årsmøtet til Finnmark Ap vedtok som venta også å seie nei til ei samanslåing med Troms Ap. Kristina Hansen frå Nordkapp vart samrøystes valt til ny leiar i fylkeslaget etter Ingalill Olsen.