Fikk ikke politihjelp da en mann knuste ruta hennes

– Aldri i mitt nesten 90 år gamle liv har jeg opplevd noe slikt, sier Ella Pedersen.

Natt til søndag ble hun vekket av bankelyder. Hun trodde det var uvær, men det viste seg å være en ukjent mann som hadde knust en rute på huset hennes.

89-åringen i Mehamn ringe politiet for å melde om det hun trodde var tilløp til innbrudd.

I telefonen fikk Pedersen beskjed om at politiet hadde jobbet hele dagen, og at de hadde avsluttet for dagen.

Det synes hun var skuffende.

– Jeg tenker at det er myndighetene som har lagd det slik at vi ikke skal ha politi tilgjengelig bestandig i nærmiljøet. Det kan ikke være greit. Denne gangen var det hos meg. En annen gang blir det hos en annen.

Det var ifinnmark.no som først omtalte denne saken.

Slik ser ruta til Ella Pedersen ut. Hun vet ikke om det er hærverk eller et innbruddsforsøk. Det svaret kunne hun fått om politiet hadde rykket ut natt til søndag. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Like etter at Ella Pedersen hadde snakket med politiet på telefon, oppstod det en ny episode utenfor huset. Da sloss flere personer med hverandre. Disse forlot området og Pedersen valgte derfor å ikke ringe politiet på nytt.

Kartlegger situasjon over telefon

Operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt sier de ikke rykke ut på bakgrunn av informasjon de fikk fra Ella Pedersen og en annen kilde.

– Når folk ringer til oss på nødtelefon, så trenger de hjelp. Så bruker vi samtalen med dem for å kartlegge hvordan ting er der og da. Det er slike vurderinger som er blitt gjort, sier Eirik Pedersen.

Operasjonsleder Eirik Pedersen i politiet sier at neste steg i denne saken er at Ella Pedersen anmelder saken. Foto: Erik Andreassen / NRK

Ella Pedersen fikk også beskjed fra politiet om at de skulle følge opp saken mandag, men tirsdag hadde hun fortsatt ikke hørt noe.

– Vi må bare beklage om det har vært en kommunikasjonssvikt mellom oss på operasjonssentralen og det lokale politiet. Det er helt klart slik at vi skulle tatt kontakt med henne i etterkant og opplyst henne om den videre saksgangen, sier Eirik Pedersen i politiet.

– Har ikke tatt ned beredskapen

Det er ikke første gang politiet kritiseres for manglende tilstedeværelse i Mehamn. Lensmannskontoret i fiskeværet er i dag åpent fire timer, to ganger i uka.

I 2018 ble temaet tatt opp på Stortinget etter to voldshendelser, og i etterkant av drapssaken tidligere i år delte flere av innbyggerne bekymringene sine på et folkemøte.

For snaut to uker siden fortalte også Jeanethe Paulsen om utfordringene, og at hun selv har imitert fartskontroller i hjembygda.

– Det har vært noen tilfeller hvor folk i Mehamn har vært misfornøyd med politiets tilstedeværelse. Hva tenker dere om det?

– Vi har ikke tatt ned beredskapen i Mehamn eller andre plasser i Finnmark. Vi har tre mann som jobber i Mehamn i dag og det har vi hatt tidligere også, sier politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, opplyser at de ikke har tatt ned beredskapen i Mehamn i Gamvik kommune. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Mister tilliten til politiet

Alf Normann Hansen (SV) er nyvalgt ordfører i Gamvik kommune, og mener politiet burde ha rykket ut da Ella Pedersen ringte om hjelp.

Han mener også at politiberedskap i kommunen gir innbyggerne en følelse av utrygghet.

– Vi skulle nok ønske at vi hadde et bedre tilbud og en større tilstedeværelse av politiet her, sier Hansen.

Mange innbyggere i kommunen har luftet idéen om et borgervern. Det fraråder ordføreren. Nå vil han få på plass et møte med politiet for å diskutere veien videre.