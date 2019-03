Fikk ikke lønn – slo fiskebruk konkurs

Dette er historien om de som drømte om å gjøre gode penger ved å reise lengst nord i Norge for å tjene gode penger på norsk fisk.

Til et fiskebruk på Fastlands-Norges nordligste bosetting, Skarsvåg i Nordkapp, kom blant annet samboerparet Laurynas Paulauskas og Ziedune Grigaitye fra Klaipeda i Litauen.

De ville så gjerne benytte muligheten til en godt betalt jobb i norsk fiskeindustri til en økonomisk start. Slik skulle det ikke gå.

Strid om overtid

Bakgrunnen for konflikten er at de utenlandske sesongarbeiderne mener de ikke har fått betalt for overtidsarbeid slik de var forespeila.

Stevningen som i utgangspunktet ble sendt til Lofoten tingrett i fjor dreide seg om krav om etterbetaling fra 40.000 til 150.000 kroner for de 11 arbeiderne. I tillegg ble det reist krav om erstatning som følge av urettmessig avskjed.

Til NRK uttalte morselskapet Johan B. Larsen Fisk sin advokat, Trond Svinø at de så fram til rettssaken slik at sannheta kunne komme fram. I dag vil Svinø ikke si noe.

– Jeg bistår ikke selskapet etter konkursen, forklarer han.

Fiskebruket i Skarsvåg var eid av Lofoten-selskapet Johan B. Larsen Fisk, men har nå fått nye eiere. Konkursen rammer morselskapet og driften i Lofoten er stanset. 15 personer er dermed uten jobb.

NRK har ikke lyktes med å få kontakt med bostyrer Arve Haakstad, men han bekrefter til Lofotposten at konkursen i selskapet skyldes kravet fra de tidligere ansatte i Finnmark, selv om Johan B. Larsen Fisk ikke lenger eier dette bruket.

Haakstad forklarer overfor avisen at gjelden til selskapet kan være rundt 35 millioner kroner totalt.

Regnskapstallene for selskapet viser for øvrig at de omsatte for 150 millioner kroner i 2017, men gikk med 10,2 millioner kroner i underskudd, og selskapet hadde ved utgangen av 2017 en negativ egenkapital på 10 millioner kroner.

Fiskebruket i Skarsvåg ble overtatt av Lofoten-selskapet Johan B Larsen Fisk for få år siden. Nå har nye eiere overtatt. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Dekker neppe kravene

Ifølge de 11 arbeidernes advokat, Lina K. Smorr er det lite trolig at det er nok midler i boet til å dekke kravet.

– Mine klienter vil derfor kunne få dekket kravene gjennom NAV Lønnsgaranti i stedet, opplyser hun.

I tillegg til konkursbegjæringen var det forberedt en sak som skulle for retten i slutten av mars. Denne saken gjelder erstatning for urettmessige avskjedigelser.

– Men på grunn av konkursen er denne saken nå utsatt, sier Smorr.

Konkursbegjæringen fra de tidligere ansatte i Skarsvåg skal nå behandles av Lofoten tingrett 9. april.